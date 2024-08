FK Olešník - SK Zlatá Koruna 2:1

Branka Z. Koruny: F. Persán.

O víkendu vypadl Zlaté Koruně duel s nováčkem divize z Hluboké, ale to trenéra Domina nemrzelo. "Máme přípravu hodně herně našlapanou, a tak si hráči trochu oddechnou. Čeká nás pak Olešník, který nás také pořádně prověří," hodnotil situaci minulý týden Václav Domin.

A Olešník výkonnost hráčů Zlaté Koruny opravdu prověřil. "V úmorném vedru to bylo podle mě docela svižné utkání. Hrálo se nahoru dolu. V první čtvrthodině jsme se tradičně seznamovali se širokým hřištěm, na které nejsme zvyklí. Ještě nemáme ustálenou obranu, kdy chceme hrát na tři obránce. Pořád se to ještě učíme. Prvních patnáct minut měl Olešník navrch. Má tam řadu mladých a běhavých kluků, kteří se v tom vedru lépe pohybovali. Pak jsme hru srovnali a pro mě jako trenéra to byl v přípravě ideální kondiční zápas. Jsem rád, že jsme to fyzicky zvládli. Počtu šancí výsledek odpovídá a jak jsem řekl, výborné přípravné utkání s kvalitním soupeřem," komentoval přípravné utkání trenér Domin a doplnil: "Naši braku dával Franta Persán po špatné rozehrávce gólmana. Franta ho přehodil z nějakých pětadvaceti metrů."

V další přípravě se utká Zlatá Koruna s dalším účastníkem KP se Semicemi. "Hrajeme v neděli. Trochu mě mrzí, že ještě nejsme z důvodu dovolených a brigád kompletní, ale věřím, že na generálku se Slavií již budeme kompletní. Ale hráčů máme dost, takže příležitost dostávají další hráči," doplnil trenér Domin.