Zlatá Koruna – AL-KO Semice 6:2

Branky domácích: Šebelka 2, Král, Růžička, Beránek, Matúš.

Přestože se na výsledky z přípravy neklade až taková váha, výhra nad soupeřem z vyšší soutěže se vždy počítá.

„Pro nás to byl další kvalitní soupeř z krajského přeboru. Přestože dost pršelo, trávník zůstal kvalitní. První poločas byl již klasicky zápasový, hrálo se nahoru dolu. Fotbal, jaký bychom chtěli hrát. Bylo v tom napadání, agresivita, soupeř se k tomu také přidal. Do druhého poločasu se na obou stranách prostřídalo a my začali dávat góly. V první půli byly šance na obou stranách. My inkasovali po vlastních chybách, ale stačili jsme ještě vyrovnat. Druhý poločas již byl v naší režii,“ komentoval utkání domácí trenér Václav Domin a pokračoval: „Jsem rád, že již jsme se dostali do situace, kdy střídání tým oživí a není to jen na udržování. Pro mě kvalitní utkání, mám radost z výsledku, ale raději vyhrávám v mistrovských zápasech než v přípravě."

Zlatku již čeká pouze generálka a pak již hurá do sezony. „Generálku hrajeme v pátek od 18 hodin na českobudějovické Slávii,“ doplnil trenér Domin.