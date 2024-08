Slovan Černý Dub - FK Dolní Dvořiště 2:5 (0:3)

Branky: 48. Ďurica, 69. Horák - 22. Urazil, 23. a 82. Kubík, 30. Jansa, 62. Štifter. Rozhodčí: Písek - Kotnauer, Ondra.

V Dolním Dvořišti se netají tím, že by v nové sezoně chtěli zaútočit na postup z I.A třídy do krajského přeboru. Černý Dub by měl být spolufavoritem A skupiny I.B třídy.

"Samson Cup nás zavedl k nováčkovi I.B. Domácí mají zkušené mužstvo, ale i tak to byla povinná výhra. Zápas jsme zvladli bez větších potíží. Rozjezd byl trochu pomalejší, ale i tak jsme se snažili držet míč a hrát to, co chceme. Některé fáze zápasu byly opravdu povedené, včetně gólů, které byly vstřeleny po pěkných akcí. Domácí hrozili z brejků a našich chybiček. Kluky musím pochválit. I když nejsme pořád komplet z důvodu dovolených a podobně, jedeme naplno," hodnotil utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a pokračoval: "Kluci v rámci možností plní to, co jsme si kolegou Martinem nastavili, jak bychom to chtěli. Pro někoho je to samozřejmě nepříjemné, ale i tak vypadají všichni dobře. Máme 14 dní do začátku soutěže, kdy hrajeme velké derby v Kaplici. Začneme finalizovat přípravu, kdy v sobotu máme na programu dvě utkání. Věřím, že to dopadne tak, abychom s Planou u ČB měli zápas jako generálku."