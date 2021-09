Předpokladem k výše zmíněnému je finanční stabilita a v tomto ohledu si ve Zlaté Koruně nemohou stěžovat.

„Podařilo se nám uzavřít nadstandardní smlouvu s generálním partnerem, společností Peragro Přísečná zabývající se prodejem zemědělské techniky, který nám poskytuje určité finanční zázemí. Pochopitelně máme i další sponzory, velmi nám pomáhá obec a prostředky se snažíme získat i z nejrůznějších dotačních titulů. Je to pro nás velmi důležité a klubu to pomáhá bezproblémově fungovat a naplňovat nějaké ambice,“ zdůrazňuje prezident SK Zlatá Koruna Pavel Král.

Pavel Král.Zdroj: archiv Deníku„Jednatel firmy Peragro Přísečná Václav Perník mladší je zároveň aktivním členem našeho výboru, který má nyní na starosti i sportovní činnost klubu dospělých a podílí se materiálně i odborně například i na zdokonalení trávníku,“ doplňuje dlouholetý manažer klubu Petr Gallistl.

Výkladní skříní každého oddílu je tým mužů, a ten si v posledních letech počíná slibně. Před čtyřmi lety se vrátil do krajské I. B třídy, v rozehraném ročníku patří do lepší poloviny a v budoucnu by se chtěl podívat i do vyšší soutěže.

„Postupně se snažíme už tak solidní kádr posilovat o hráče se zkušenostmi i z vyšších soutěží, takže přišli například Honza Šebelka s Kubou Zajícem z Jankova, či František Persán z Českého Krumlova. Nemáme vyloženě postupový cíl, je to spíše naše přání, ale v určitém časovém horizontu dvou, tří let bychom se chtěli pokusit vybojovat postup do I. A třídy,“ podotkl Pavel Král.

Velký důraz kladnou ve Zlaté Koruně i na mládežnické týmy, které má pod palcem právě prezident klubu. V současnosti mají v okresním přeboru starší žáky a mladší přípravku.

„Velmi mě mrzí, že se minulá sezoně kvůli pandemii koronaviru nedohrála. Starší žáci totiž měli výborně našlápnuto a troufnu si tvrdit, že by okresní přebor vyhráli, což by byl velký úspěch. Trochu jsme se asi jako všude obávali, jak se promítne dlouhá covidová pauza v zájmu dětí o fotbal, ale u nás jsme naopak viděli obrovskou chuť do sportování. Do té nejmladší kategorie, jakési předpřípravky, se hlásila spousta dětí, což je skvělá zpráva,“ těší Pavla Krále.

V období, kdy se kvůli vládním opatřením nemohlo sportovat, však ve Zlaté Koruně rozhodně neseděli s rukama založenýma v klíně a zvelebovali areál.

Petr Gallistl.Zdroj: archiv Deníku„Věnovali jsme se ve spolupráci se specializovanou firmou péči o trávník a za pomoci obce jsme také vybudovali velkou pergolu, kde najdou zázemí diváci v případě špatného počasí, nebo jej využijí fotbalisté třeba při dokopné,“ informuje šéf.

Fotbalový oddíl ve Zlaté Koruně má společně s tamní obcí v plánu rovněž zrekonstruovat šatny pro fotbalisty se sociálním zázemím, které vznikly v sedmdesátých letech minulého století, a už pochopitelně dnešní standardy nemohou splňovat. To je však podmíněné získáním prostředků z veřejných zdrojů, konkrétně z programu vypsaného Národní sportovní agenturou.

„Obec Zlatá Koruna ve spolupráci s naším klubem podala na Národní sportovní agenturu žádost o dotaci na komplexní rekonstrukci zázemí klubu, tedy šatny pro fotbalisty, sprchy, toalety či šatny pro veřejnost. Doufáme, že bychom mohli získat část peněz z veřejným zdrojů, aby mohla rekonstrukce v rozsahu skoro osm milionů korun začít co nejdříve,“ nastínil Petr Gallistl.