Na prvním tréninku se trenérovi Václavu Dominovi hlásilo sedmnáct hráčů včetně čtyř nováčků. Do známého domácího prostředí se vrátil Martin Lavička, který ve Zlaté Koruně působil až do dorostu. Z českokrumlovského dorostu přišel Karel Hončík, který též vyrůstal na pažitu ve Zlaté Koruně. Do týmu nově přichází Matěj Švec se zkušenostmi z divizního Českého Krumlova a David Růžička, který též oblékal dres divizního Krumlova a poslední půlrok strávil při angažmá v Rakousku. Přípravu s týmem zahájili i dva šestnáctiletí odchovanci Václav Perník (vrací se z Českého Krumlova) a Michal Sysel (vrací se z Křemže).

Po deseti dnech tvrdé příprvy se nyní dostane i na přípravné zápasy. Ten první hrají Zlatokorunští ve středu 24. července od 18 hodin v Černém Dubu u Českých Budějovic. Hned v sobotu od 17 hodin pak hostí divizního nováčka z Hluboké nad Vltavou, další středu si zahrají od 18 hodin na hřišti silného Olešníka a první srpnovou sobotu přivítají od 15 hodin Semice (KP). Generálku na nový soutěžní ročník odehrají fotbalisté Zlaté Koruny další víkend proti Slavii České Budějovice (I.A). Termín zčátku zápasu je stále v jednání.