Zlatá Koruna se prezentovala pod vedením trenéra Václava Domina aktivním kombinačním fotbalem, který vycházel z bohatých zkušeností drtivé většiny hráčů. Pro další sezonu to však chce určité omlazení kádru. O tom všem v exkluzivním rozhovoru pro Deník Václav Domin hovořil.

Po skončení posledního utkání sezony jsme spolu hovořili o tom, že druhé místo je pro Zlatou Korunu velkým úspěchem. Co na to trenér? Co sezona ukázala?

Pro mě to byla taková velká zkušenost, protože jsem I.A třídu nikdy netrénoval. Týmy jsem trochu znal, ale musel si na úroveň soutěže zvykat. Pro nás byla výhoda v tom, že jsme měli zkušené mužstvo. Myslím, že osm hráčů prošlo Krumlovem, zbytek prošel Jankovem, takže ta zkušenost tam byla. Druhé místo jsme uhráli především díky zkušenostem. Kvalita kádru, i když byl věkový průměr nejvyšší v soutěži, byla vysoká. Co mě trápí, je, že kádr byl roztříštěný zraněními a podobně. Dva nebo tři zápasy po sobě jsme nehráli ve stejné sestavě. Vždycky bylo nějaké zranění nebo pracovní povinnosti a na to jsem si musel zvyknout. Ale přizpůsobili jsme se, i když jsme museli někdy sáhnout do rezerv pro kluky, kteří třeba dva roky nehráli fotbal, abychom to odehráli. Ale myslím, že jsme vždycky nějak poskládali základní sestavu, která se v soutěži orientovala.

Proti kterým mančaftům se vám hrálo nejlépe a naopak které zápasy byste si odpustili?

Vždycky pro nás bylo lepší hrát proti fotbalovým mužstvům, která se snažila hrát aktivně dopředu. To však byly asi tři či čtyři mužstva v celé soutěži. Jinak se každý snažil hrát ze zabezpečené obrany a na rychlé brejky. A to byl na našem malém hřišti někdy problém. Ale hráči jsou zkušení fotbalisté, takže se s tím vyrovnávali.

Když se podíváme do střelecké tabulky, tak góly dávali hráči, od kterých se to čekalo, ale nikdo nevyčníval nad ostatními.

Asi je to výhoda, protože my jsme neměli klasického útočníka. Venca Beránek, kterého jsem stavěl do útoku, přišel do Zlaté Koruny jako obránce. Nejvíce gólů dal Matěj Král, který vlastně vůbec netrénuje. Má čich na góly, je to střelec přímo z vápna. Hodně gólů dali i obránci, což je pozitivní, Wágner, Kroupa, Svoboda. Zkrátka gól mohl dát kdokoliv.

Již zde padlo, že největším problémem byl úzký kádr. Jakým způsobem se s tím vypořádáte do další sezony?