Slavoj musel téměř po celé utkání útočit do plných, ale na to je opři domácích duelech zvyklý. Nakonec strakonickou hradbu dokázal třikrát prolomit a připsal si už jedenáctou výhru v sezoně.

Po remíze Prachatic v Protivíně navíc Krumlov opět o kousíček zvýšil náskok, když má nyní na Olešník, který poskočil po vysokém vítězství nad Čimelice na druhé místo, k dobru už pět bodů.

„Strakonice přijely s defenzivní taktikou, zabetonovaly svou polovinu hřiště a směrem dopředu se soustředily pouze na brejky či standardní situace. My tak útočili pořád do plných, což není jednoduché, ale po dvaceti minutách jsme se ujali vedení, když Tůma téměř z poloviny hřiště přehodil hostujícího brankáře. Jinak to byl spíše boj. Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil, nicméně jsme zaspali při rychlém brejku a Strakonice v 54. minutě vyrovnaly. Pro nás se ani poté nic neměnilo, nadále jsme pokračovali v dobývání zhuštěné obrany, což se nám povedlo po hodině hry a závaru před hostující brankou, kdy Vaněk dorazil pod brankářem míč do sítě. To už soupeř přece jen musel více otevřít hru, to nám samozřejmě vyhovovalo a Vávra po rychlé akci přidal třetí trefu. Až na výjimky k nám jezdí všichni soupeři bránit, ale už na to dokážeme reagovat a vypořádat se s tím především trpělivou hrou, za což mužstvo zaslouží pochvalu. Vítězství nad Strakonicemi si ceníme, nebylo to jednoduché, hosté mají oproti loňsku dobré mužstvo doplněné kvalitními fotbalisty,“ zhodnotil utkání trenér Slavoje Václav Domin.

V závěrečném podzimním kole nastoupí Krumlov v sobotu v Čimelicích (14 hodin), které jsou v tabulce krajského přeboru čtrnácté. „Ale nesmíme se nechat zmást postavením soupeře v tabulce.. V Čimelicích nás čeká malé hřiště, těžký terén a houževnatý soupeř,“ tvrdí kouč Slavoje.

Slavoj Český Krumlov – Junior Strakonice 3:1 (1:0)

Branky: 20. Tůma, 63. Vaněk, 70. Vávra – 54. Máška. ŽK: 2:3 (Kuna, Tůma – Říha, Benedikt, Chalupa). Rozhodčí: Votava – Izugrafov, Krčín). Diváci: 150.

Č. Krumlov: Š. Beránek – Švec, Kabele, Kuna – Strapek, Svoboda, Novák, Tůma (85. Gelnar), Vávra (89. Poláček) – Vaněk (72. V. Beránek), Růžička (89. Ryneš).