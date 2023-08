/FOTOGALERIE/ Mílovými kroky se blíží start nižších krajských fotbalových soutěží a kluby ladí formu v rámci turnajů a přípravných zápasů. Hráči Sokola Chvalšiny (I.B třída) vyrazili o víkendu do Plané u ČB na turnaj O Pohár starosty obce. A zadařilo se, skončili druzí.

Fotbalisté Sokola Chvalšiny vybojovali na turnaji v Plané u ČB skvělé druhé místo. | Foto: Imrich Hrabovský

Do semifinále byl chvalšinskému Sokolu nalosován soupeř z vedlejší skupiny I.B třídy Sokol Planá nad Lužnicí. Toho tým z Českokrumlovska porazil 4:1, když se čistým hattrickem blýskl Dominik Fuciman. Další branku přidal Jiří Fic.

Fotbalisté Sokola Chvalšiny vybojovali na turnaji v Plané u ČB skvělé druhé místo.Zdroj: Imrich HrabovskýVe finálovém duelu čekal na hráče Chvalšin domácí celek Plané (I.A třída), který ve druhém semifinále přehrál Mladé. Do vedení šel ve finále celek Chvalšin, ale domácí do poločasu srovnali stav. Rozhodující branka padla těsně před koncem utkání a z vítězství se radovali hráči Plané. Kromě poháru za druhé místo si fotbalisté Chvalšin odvezli z turnaje dvě individuální ceny. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Dominik Fuciman, nejlepším gólmanem turnaje se pak stal Roman Vosejpka.

"Loni jsme na turnaji utrpěli debakly, takže s letošním vystoupením jsem velice spokojen. Loni nás bylo málo, a tak jsme se snažili tým posílit. Přišel Fuciman, který odvedl na turnaji skvělou práci. Bral jsem to samozřejmě jako přípravu, ale kluky velice chválím, protože udělali velký progres. Je vidět dobrý přístup k tréninkům i přípravným zápasům. Chodí nám šestnáct lidí, což je skvělé," pochválil svůj tým trenér Petr Fabián adoplnil: "Odešel nám po sezoně Fučík do Kaplice. Toho jsme nahradili Fucimanem ze Zlaté Koruny, který se jeví minimálně jako adekvátní náhrada. Oproti minulé sezoně, kdy jsme se druhý rok zachraňovali, tak mám před tou novou takové brnění v prstech, že by to mohlo být lepší.

Fotbalisté Sokola Chvalšiny vybojovali na turnaji v Plané u ČB skvělé druhé místo.Zdroj: Imrich HrabovskýZ Plané odjížděli hráči i funkcionáři Chvalšin vesměs pozitivně naladěni a to nejen z důvodu, že se jim dařilo na hřišti. "Ač turnaji až tolik nepřálo počasí, byl tradičně skvěle připraven. Všechny týmy hrály s respektem k soupeřům, nebyly tam žádné velké fauly. Všichni si uvědomovali, že jim za chvíli startuje sezona. Zkrátka z našeho pohledu chválím jak úroveň hry, tak všeho kolem," pochválil práci pořadatelského klubu chvalšinský trenér.

Fotbalisty Chvalšin nyní čeká generálka na start sezony. "Hrajeme ji již v pátek od 18 hodin doma proti béčku Českého Krumlova. V prvním kole pak zajíždíme do Boršova, který bychom chtěli konečně smáznout, zápasy s tímto soupeřem nám zkrátka moc nevycházely. Zapracovali jsme na fyzičce, na práci s balonem. Trochu jsme vyčistili ovzduší v týmu, vrátili se někteří hráči, kteří odešli. Dostali jsme se na pozitivní vlnu a mančaft pracuje tak, jak by měl," doplnil spokojeně trenér.