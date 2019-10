Dolní Dvořiště – Větřní 1:2 (0:1)

Štefan Bršťák, trenér FK Dolní Dvořiště (4.): „Bohužel jsme nenavázali na výkony a výsledky z minulých kol. Před zápasem nám ještě k tomu vypadl Smějsík a po minulém kole i Marek, takže jsme to opět museli řešit jinou variantou. Sice nastoupil Hošek, ale vinou zranění nehrál a netrénoval tři týdny, což je samozřejmě znát. Do základu šel i Rubeš, také po měsíční absenci. Soupeři patří gratulace k výhře. Jak jsem tipoval na začátku soutěže, Větřní by mělo postupem času atakovat přední příčky. Teď máme doma Trhové Sviny a porážku budeme chtít odčinit.“

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (8.): „Chtěli jsme potvrdit body z minulého kola a posunout se v tabulce výš. První poločas jsme ovládli, byli jsme lepší, vstřelili gól a vytvořili si i několik dalších slibných možností. Na začátku druhé půle jsme skóre navýšili, ale poté jsme si nechali dát lacinou branku. Zbytek duelu jsme však dobře odbránili a přecházeli do rychlých kontrů. Výhra venku samozřejmě velmi těší. Mužstvo chválím za bojovnost i kolektivní pojetí. Z jednotlivců bych vyzdvihl stopera Martina Trojáka. Mrzí mě zranění Martina Siváka, snad to nebude na delší dobu.“

Trhové Sviny B – Zlatá Koruna 4:2 (2:1)

Petr Gallistl, trenér SK Zlatá Koruna (5.): „Na pěkném hřišti a před pěknou návštěvou ve Slavči jsme podali podstatně lepší výkon než minulý týden doma, bohužel pro nás se stejně špatným výsledkem. Úvod nám vyšel herně, koncovka však byla žalostná, a to nás stálo body. Trefit se během pětadvaceti minut třikrát z malého vápna pouze do brankáře, to se jen tak nevidí… Hrůza. Domácí se v obraně s ničím nepárali a vpředu zkušeně trestali každou naši malou chybičku. Proto je výsledek takový, jaký je. Ve 44. minutě šel Homer sám na gólmana, svoji úlohu ovšem nezvládl a z odkopu jsme inkasovali branku do šatny. Druhý poločas jsme se snažili, kluci na hřišti nechali mnoho sil, ale na zvrat už to nestačilo. Tentokrát byla naším problémem produktivita, protože herně bylo utkání celkem vyrovnané. Soupeř potvrdil, že zvláště doma díky pendlům z áčka bude pro každého hodně nepříjemným protivníkem.“

Roudné B – Loučovice 2:4 (1:2)

Martin Hüttner, brankář Vltavanu Loučovice (3.): „Do zápasu jsme vstoupili rychlou trefou Dudly zdálky, domácí v 38.. minutě vyrovnali, ale ještě do přestávky jsme si vzali vedení zpět. Soupeř, který hrál od 44. minuty po vyloučení v deseti, po hodině hry srovnal spornou trefou. Pak se po kritice pakoval ze hřiště i náš Sundač. V závěru jsme zaslouženě strhli vedení na svojí stranu, když se prosadili Ardó a Matulík. I přes velké množství zbytečně rozdaných karet na obě strany se hrál velmi slušný a fair zápas. Podali jsme dobrý týmový výkon, zodpovědně bránili, byli nebezpeční a produktivní vepředu a zaslouženě si odvezli tři body.“

Boršov – Frymburk 3:2 (1:0)

Vlastimil Mertl, trenér Šumavy Frymburk (12.): „Na zápase jsem nebyl, ale je to možná jen dobře. To, co s námi podle mých informací dělali rozhodčí, se jen tak nevidí. Už v 25. minutě vyloučili Petschera po druhé žluté kartě za otázku: Co to pískáš? První byla za něco podobného. Žádné sprosté slovo… Ale už jsme byli v deseti a bylo nám jasné, kam zápas směřuje. Kluci zaslouží pochvalu, že v oslabení zvládli hrát proti čtrnácti, předvedli dobrý výkon a uhráli přijatelný výsledek. Nerad si na arbitry stěžuji, ale tentokrát to udělat musím. Vrcholem všeho byla hláška rozhodčího po zápase: Co byste ode mě chtěli, já už to v dvaasedmdesáti letech nezvládám. Tu otázku však měl určitě směřovat na svaz.“

Netolice – Chvalšiny 2:0 (1:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Sokola Chvalšiny (13.): „Utkání na půdě vedoucího celku soutěže byla jedna velká holomajzna. Ani jeden z týmů mnoho nepředvedl a úroveň dosahovala sotva okresního přeboru. Oba soupeři si vytvořili po dvou šancích. Zatímco Netolice obě proměnily, my ani jednu. Proto domácí vyhráli a já jim gratuluji.“