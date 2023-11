/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Dolního Dvořiště mají utkání posledního kola první poloviny A skupiny fotbalové I.A třídy s Kaplicí předehraný, a tak byl jejich duel s Prachaticemi podzimní derniérou. Tři body zůstaly v pohraničí.

Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Prachatice 3:1 (2:1). | Foto: Adéla Bršťáková

Dolní Dvořiště - Tatran Prachatice 3:2 (2:1)

Branky: 32. M. Rozhoň, 39. J. Pravda vlastní, 62. F. Kouba - 26. M. Babka. ŽK: 4:2 (Kouba, Mich. Tesař, Pecha, Kuzma - Babka, Jar. Rauscher). Rozhodčí: Ovčáček - Kovařík, Picka.

"V derniéře podzimu jsme chtěli udělat fanouškům radost a nechat body doma. Povedlo se. Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, měli jsme tam šance, ale nepadlo to tam. Po naší velmi dobré pasáži jsme úplně vypadli z tempa a hosté nás potrestali povedeným trestňákem. Jak to u nás bývá, opět jsme dokázali během chvíle otočit. Bohužel, v poslední minutě poločasu se nechal vyloučit Mac Tesař. Úplně zbytečně, když po zákeřným faulu na něj oplácel a šel ven. V pořádku červená pro našeho hráče, ale hostující hráč ať si nafackuje. Bez úmyslu hrát balon sestřelí zákeřně našeho hráče. Druhý poločas jsme tudíž malinko změnili hru a vyplatilo se. Hosty jsme vůbec k ničemu nepustili a sami trestali. Vyhráli jsme zaslouženě, i když jsme hrali v deseti. Nakonec podzim dopadl celkem slušně. Všem, kdo se podílel na podzimní části sezony, děkuji. Od kolegů z vedení přes hráče a fanoušky našeho klubu," shrnul utkání domácí trenér Štefan Bršťák.

"Prvních deset minut byli domácí lepší a měli tam jednu nebezpečnou střelu, kterou Mates Osvald vyrazil. Pak jsme byli lepší my, vytvořili si pár šancí, které jsme nedali. Mates Babka nás pak dostal do vedení z povedeného trestňáku. Pak mi při standardce utekl hráč a vyrovnal a aby toho nbylo málo, dal jsem si za chvíli vlastňáka. Ve druhé půli jsme nic nevymysleli. Domácí byli i v deseti lepší a přidali třetí gól," doplnil k utkání prachatický kapitán Jiří Pravda.