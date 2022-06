Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas se Strunkovicemi jme po všech stránkách absolutně nezvládli. Omlouvám se fanouškům za předvedenou hru a gratuluji soupeři ke třem bodům. Určitě rozhodlo i to, že máme sedm hráčů zraněných, další dva na dovolené a hrajeme s mladíky, kteří po taktické ani fyzické stránce utkání nezvládli a navíc jim chybějí potřebné zkušenosti. Devadesát minut jsme se jen bránili, soupeř byl silný na balonu a my se mu nedokázali vyrovnat.“

Branky: 40., 48. Brych, 70. Žurek, 71. Kadlec, 73. Kuneš. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Novotný – Tauber, Hladík. Diváci: 156.

Kaplice: Schneider – Štrbačka, T. Vávra (77. Lhotský), Aibl, Kuchař – Daniel (60. Koubek), Čutka (60. Mokoš), Nowak (60. Gondek) – Vaniš, Pál, Svoboda (50. N. Popov).

FC Velešín – FC AL-KO Semice 1:7 (1:4)

Stanislav Kysela, vedoucí mužstva Velešína: „Čekal nás jasný favorit, který si mohl vítězstvím zajistit účast v krajském přeboru, takže šel od začátku za svým cílem. Hned ve druhé minutě jsme nechali nepokrytého útočníka a hosté se ujali vedení. Poté jsme se ke slovu dostali i my a po krásné akci Schmidtmayera se Zemanem vyrovnal Zimek. Nějaký čas jsme pak herně drželi krok, ale zbytečně jsme se začali hrnout do útoku, což kvalitní protivník trestal po rychlých kombinacích. Po změně stran to bylo o něco vyrovnanější, nicméně stejně jsme ještě třikrát inkasovali. Semicím jsme po utkání poblahopřáli k postupu, nás nyní čeká poslední utkání v Nové Vsi, proti které se nám vcelku daří a rádi bychom se rozloučili bodovým ziskem.“

Branky: 11. Zimek – 30. a 87. Valach, 2. Buchtele, 24. Hrala, 29. Blažek, 71. Keclík, 80. Antony. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Leiš – Kříž, Herzog. Diváci: 100.

Velešín: Ottenschläger – Hronek, Zatloukal, Přibyl, Šebesta (40. Severa) – Jirský, Schmidtmayer, Zimek, Zeman – Šálek, Biňovský (57. Mendel).