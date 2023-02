Jak už to v takovýchto zápasech bývá, kádr ani jednoho týmu nebyl ani zdaleka kompletní. Příležitost tak dostali jiní hráči. O první vážnější zakončení se v utkání postarali Rudolfovští. V osmé minutě po centru z levé strany zakončoval na přední tyči Vejvar, branku Spartaku ovšem minul. Prakticky z protiútoku zahrozili i Kapličtí. Gondek vyvezl míč po levé strany hřiště, po jeho centru se k hlavičce dostal Bárta, míč skončil nad bránou soupeře. Další možnost pak měli po dvaceti minutách hry domácí.

Za dlouhou přihrávkou se vydal Vejvar, díky Kuchařově podklouznutí se ve vápně dostal snadno k míči, pokus o přehození brankáře však skončil nad bránou Spartaku. Své příležitosti měli i Kapličtí. V 28. minutě Bárta posunul balón do gólové pozice rozběhnutému Čutkovi, i on mířil pouze nad bránu. Závěr poločasu patřil favoritu střetnutí. Bezbrankový stav mohl změnit Sládek, ale brankáře Schneidera překonat nedokázal. Nedlouho poté už se ale skóre měnilo. Po rohovém kopu se Rudolfovští dostali k opakovanému centru z pravé strany, a po Pouzarově přihrávce zakončoval na přední tyči nepohlídaný Marek Sládek – 1:0.

Krátce před poločasem pak ještě kaplického brankáře prověřil přízemní ranou Toman, Schneider míč dokázal vyrazit.

Druhé dějství začalo střelou kaplického Pulce, Cízler ránu po zemi dokázal vyrazit. Na druhé straně gólově udeřili Rudolfovští. Na kolmou přihrávku si naběhl Štěpán Prokeš a přes vybíhajícího vystřídavšího Bílého dokonale zakončil – 2:0.

Vzápětí mohli hosté vstřelit kontaktní branku. Divoký vyslal přesný pas po levé straně, střídající Pastier se protáhl do vápna, z úhlu však brankáře Cízlera překonat nedokázal. V dalším průběhu mohli domácí odskočit na rozdíl tří branek, gólman Fabián Bílý byl ale proti. V 54 minutě si poradil se střelou Sládka.

Po hodině hry došlo na souboj stejných hráčů se stejným výsledkem. Zprava po zemi zakončoval Sládek, Bílý míč za svá záda nepropustil. Krátce na to Pouzar našel přesnou přihrávkou za obranou naběhnutého Prokeše, ale ani on na Bílého svým zakončením nevyzrál. Nedlouho poté mohli vstřelit Kapličtí kontaktní branku. Po rohovém kopu se dostal do vápna Štrbačka, dokázal se uvolnit, překonal i brankáře Cízlera, toho však zachránila tyč.

Hned v následující minutě Divoký vystihl nepovedenou rozehrávku soupeře, byl v gólové pozici, střelou po zemi Cízlera nepřekonal. Definitivní pojistku mohl přidat po brejkové situace rudolfovský Tlamsa, ale branka Spartaku mu byla příliš malá. Pak pro změnu zase zahrozili hosté. Po Svobodově přiťuknutí se uvolnil Divoký, střelou po zemi Cízlera ani v tomto případě neprostřelil. Neujala se přízemní rána Gondeka o několik minut později. V mrazivém počasí skončilo přípravné utkání dvoubrankovou výhrou favorita střetnutí.

SK Rudolfov – Spartak Kaplice (I. A) 2:0 (1:0)

Branky: 41. Sládek, 50. Prokeš. Rozhodčí: Novotný – Valeš, Dimitrov, Bez karet. Diváci:12.

Kaplice: Schneider – O. Říha, Čutka, Kuchař, Vaniš - Divoký, M. Pulec, Gondek, Nowak - Pál, Bárta, Střídali: Štrbačka, Svoboda, Pastier, F. Bílý.

Libor Granec