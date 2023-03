/FOTOGALERIE/ Ke generálce na jarní část I.A třídy si kapličtí fotbalisté zajeli do Suchdola nad Lužnicí (I.B). Doháněli herní mano z předchozícho víkendu, kdy přípravný duel odřeklo Roudné B.

Fotbalisté Spartaku Kaplice (na snímku z duelu v Prachaticích v černém) vyhráli generálku v Suchdole 4:0. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

TJ Sokol Suchdol nad Lužnicí (I. B) – TJ Spartak Kaplice (I. A) 0:4 (0:2)

Branky: 24. Daniel, 28. Lesňák, 65. M. Pulec, 79. Divoký.

Sestava Kaplice: F. Říha – O. Říha, Kuchař, Gondek, Vaniš, Mokoš, M. Pulec, Pál, Divoký, Daniel, Lesňák. Střídali: Svoboda, Procházka, Smolen, Schneider.

I přes příznivé počasí minulých dnů se utkání odehrálo na záložním hřišti domácího celku. Suchdolští se prezentovali důraznou hrou. Zápas na hřišti menších rozměrů tak byl plný osobních soubojů. Na úvodní gól se čekalo zhruba do poloviny prvního poločasu. Kuchař přesným pasem oslovil Lesňáka, který pronikl do vápna, ideálně předložil míč nabíhajícímu Robertu Danielovi a ten bez větších problémů otevřel skóre střetnutí – 0:1. O pár minut později se hostům podařilo svůj náskok zdvojnásobit, a to díky standardní situaci. Od rohového praporku poslal do vápna přesný centr Vaniš, domácí zadáci neuhlídali Jakuba Lesňáka, jenž se dokázal prosadit přesnou hlavičkou – 0:2. Hosté potvrzovali roli favorita. Diktovali tempo hry, měli míč častěji na svých kopačkách. I přes některé další příležitosti se v prvním poločase na skóre již nic nezměnilo.

Kluci to skvěle odmakali, chválil hráče trenér Slavoje Václav Domin

Do druhého dějství nastoupili Spartakovci v obměněné sestavě a s pozměněnou taktikou. Tu se sice nedařilo zcela plnit, přesto i po změně stran byli aktivnějším týmem hosté, kteří dalšími dvěma góly své vedení ještě zvýraznili. Zhruba v 65. minutě zápasu se po přihrávce od Daniela v koncovce ideálně prosadil Martin Pulec a hosté vedli již o tři góly – 0:3. Konečnou podobu pak výsledek dostal v 79. minutě střetnutí. Po spolupráci Smolena s Lesňákem byl na konci povedené akce Jiří Divoký, který svou brankou uzavřel gólový účet generálky – 0:4.

Hosté naplnili papírové předpoklady a v zápase s celkem z nižší soutěže byli lepším a fotbalovějším týmem. V koncovce se dokázali prosadit čtyřikrát. Už tak vyhlížejí sobotní ostrý start jarních odvet na půdě Čkyně.

Autor: Libor Granec