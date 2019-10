Očekávaný souboj 10. kola krajského přeboru, v němž v tabulce třetí Český Krumlov přivítal druhý Protivín, skončil nejtěsnějším vítězstvím hostujícího celku. Slavoji tak přerušil šňůru šesti utkání bez porážky.

Ilustrační snímek. | Foto: Adéla Bršťáková

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Protivín se prezentoval jako kvalitní protivník, agresivní, běhavý a organizovaný. Dobře se na nás připravil a nenechal nás rozvíjet naše kombinační akce. My sice dvakrát nastřelili břevno a po změně stran za stavu 0:1 jsme neproměnili pokutový kop, ale i takový je fotbal. Začali jsme náporem, který pak otupilo zranění hostujícího hráče, po něm se dlouho nehrálo. My vypadli z tempa a už jsme se do něj nedokázali úplně vrátit, navíc hra byla rozkouskovaná. Rozhodující moment přišel hned na začátku druhé poločasu, kdy jsme inkasovali smolný gól po teči jednoho z našich hráčů. Zápasu by zřejmě více slušela remíza, chybělo nám i trochu štěstí, ale na druhou stranu musím uznat, že vyhrát jsme si tentokrát nezasloužili.“