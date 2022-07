V šesté minutě měli domácí výhodu standardní situace. Střelu Kabeleho však Schneider vyrazil. Nedlouho poté byl v dobré střelecké pozici Slavojem testovaný Jan Vančura, mířil jen nad branku Spartaku. Pak v krátkém sledu přítomní diváci viděli gólové situace před oběma brankami. Nejprve krumlovský Kuna obral o balon váhajícího Štrbačku, pronikl do vápna, předložil míč Růžičkovi, který se kličkou zbavil brankáře, ale jeho střelu nepustil do sítě bránící Čutka. O chvíli později na druhé straně napadající Daniel donutil k chybě Kunu, posunul míč do vápna Pastierovi, který se dokázal uvolnit, po zemi však balón poslal pouze do tyče.

V sedmnácté minutě se z pravé strany dostal do vápna Novák, křížný pokus se mezi tři kaplické tyče nevešel. Spartak oplácel obdobnou mincí. Daniel ve vápně vybojoval míč pro Kuchaře, ale ani on svůj střelecký pokus do prostoru soupeřovy brány nenasměroval. Po dvaceti minutách hry možnost otevřít skóre zápasu pro Slavoj. Novák na pravé straně uvolnil z Roudného testovaného Artema Romanovyče Parakhnenka, ten se ocitl sám před brankářem, střelou na bližší tyč však rozvlnil pouze boční síť.

I v dalším průběhu prvního poločasu měli domácí míč častěji na svých kopačkách, ale hostující hráči byli favoritovi důstojným soupeřem a dlouhé minuty je do vážnějšího zakončení nepouštěli. Až v závěrečné pětiminutovce první půle diváci viděli další vážnější příležitosti. Změnit bezbrankové skóre mohli dvakrát Krumlovští. Po zbytečné ztrátě hostů se až před gólmana dostal Novák, ale gólmana Schneidera překonat nedokázal. Krátce před poločasem pak po spolupráci Nováka s Parakhnenkem zazdil stoprocentní příležitost Růžička, když překopl odkrytou kaplickou svatyni. V prvním poločase Kapličtí s favoritem uhráli slušivou bezbrankovou remízu.

O přestávce sáhli oba dva trenéři k několika změnám. V úvodu druhého poločasu dvakrát zahrozili Kapličtí. Trestný kop ze strany rozehrál Vaniš na Gutheise, po jeho centru hlavičkoval v dobré pozici Gondek pouze nad bránu Slavoje. O chvíli později Říha přihrávkou středem oslovil Pastiera, který si navedl míč na střelu, ale jeho pokus si Beránek pohlídal. S přibývajícími střídáními přebírali více iniciativu krumlovští fotbalisté. V 59. minutě Kordík našel na pravé straně nabíhajícího Švece, který si navedl míč do vápna, střelou po zemi Bílého překonat nedokázal. Na druhé straně pokoušel střelecké štěstí Bárta, křížný pokus minul vzdálenější tyč. Pak měli domácí výhodu trestného kopu ze strany. Po centru Kabeleho zakončoval na zadní tyči Švec nad branku. Změnit bezbrankový stav mohl krátce na to Kordík, který postupoval sám na gólmana Spartaku, Bílý ovšem svůj tým podržel. Vzápětí po rohovém kopu hlavičkoval švec je do připravených rukavic Fabiána Bílého.

Rozhodnutí padlo v 71. minutě zápasu. Po Kunově centru z levé strany dostal Patrik Vaněk ve vápně od bránícího Lhotského příliš volného prostoru, čehož dokázal využít a umístěnou střelou o tyč poslal Slavoj do vedení – 1:0. Vedení Krumlova mohl pojistit Kuna, ale křížná střela minula vzdálenější tyč kaplické svatyně. Kapličtí mohli nedlouho poté vyrovnat. Napadající Bárta zablokoval rozehrávku Beránkovi, ale následně střílel až příliš ukvapeně a odkrytou branku Slavoje netrefil.

V 85. minutě rohový kop pro domácí. Ve vápně se dostal k odraženému míči Strapek, tvrdá přízemní rána prolétla vedle levé tyče. Spartakovci záhy měli další možnost vyrovnat. Gutheis poslal přesný pas za obranu, sám na brankáře postupoval David Svoboda, ale Beránka překonat nedokázal. Krátce před koncem si ještě gólman Spartaku Bílý pohlídal nepovedený centr Švece, který plachtil pod břevno a nedlouho po něm odmítl gólovou pojistku Vaněk, když po odraženém míči bránu přestřelil.

Zápas tak skončil jednobrankovou výhrou favorizovaného Slavoje, jehož hráči měli více brankových příležitostí. Na druhou stranu škoda, že Kapličtí nedokázali využít některou ze svých možností. I přes prohru mohli ale ze hřiště odcházet se vztyčenou hlavou, byli důstojným soupeřem diviznímu celku.

Slavoj Český Krumlov – Spartak Kaplice 1:0 (0:0)

Branka: 71. Vaněk. Bez karet. Rozhodčí: Petroušek – Holub, Adamovič. Diváci: 60.

Č. Krumlov: Beránek – Švec, Kabele, Kuna, M. Svoboda, Řepa, Novák, Vančura, Vávra, Růžička, Parakhnenko. Střídali: Strapek, Vaněk, Kordík, Poláček, Ryneš, Šára, Gelnar,

Kaplice: Schneider – Štrbačka, Čutka, Gondek, Kuchař, Gutheis, Vaniš, Kuchař, F. Štěpánek, Daniel, Pastier. Střídali: F. Bílý, O. Říha, Lhotský, D. Svoboda, Mokoš, Bárta, Nowak.