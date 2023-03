/FOTOGALERIE, VIDEO/ Po vysoké výhře 8:3 na Rudolfově čekala na fotbalisty Oseka v KP další výzva, béčko Táborska. Opět uspěli,

Osek - Táborsko B. | Video: Deník/Vladimír Klíma

TJ Osek – Silon Táborsko B 2:1 (1:0)

Branky: 30. (PK) J. Říský, 71. Hosnedl – 75. Neužil. ŽK: 4:3 (Carda, Hoch, Matěj Čapek, Sigmund – Jansa, Kopřiva, Praveček). Rozhodčí: Nedvěd – Boček, Vican. Diváci: 120.

Sestava Oseka: Křížek – Němeček, Krejčí, Carda, Čapek, Martin Čapek – Šrámek, Hoch – Matěj Čapek (77. Sigmund), J. Říský, Hosnedl – D. Říský (90. Zelenka).

Osek nastoupil v brance se Zdeňkem Křížkem, který měl být oporou zadních řad proti těžkému kalibru v ofenzivě soupeře. Především dvojice Tolno – Neužil vzbuzovala respekt. Trenér Luboš Vašica však svůj tým na soupeře stoprocentně připravil a po dvou zápasech má na kontě šest bodů.

„Čekali jsme těžký zápas s tím, že béčko Táborska přijede posílené o hráče prvního týmu. Vsázeli jsme na naší bojovnost a psychický klid po prvním vyhraném jarním zápase. Nebyli jsme pod žádným velkým psychickým tlakem a věřil jsem, že kluci půjdou do zápasu v klidu. Před zápasem to bylo 50:50. Nastoupili jsme s defenzivnější taktikou, protože jsme věděli, že po fyzické stránce bude soupeř lepší. Hráli jsme na brejky a nakonec jsme měli více gólových šancí než hosté,“ shrnul utkání Luboš Vašica.

Z domácí strany to bylo hlavně o tom pohlídat Tolna s Neužilem, největší ofenzivní síly béčka Táborska. „Hráče jsem upozorňoval, že se Táborsko snaží hrát křižnými balony za obranu, zrychlují hru jedním dotekem. Proto jsme zahustili střed hřiště a to se nám vyplatilo,“ doplnil k zápasové taktice trenér Oseka.

Soupeř necelých dvacet minut před koncem snížil krásnou brankou Neužila z otočky. V tu chvíli bylo vše hodně otevřené. „V tu chvíli mi po těle moc dobře nebylo. Viděl jsem, že klukům ubývají síly a už to nešlo ani ukřičet. Obranu jsem měl daleko od střídačky a docházel mi hlas. Ale kluci to uskákali, takže to bylo v pořádku,“ dodal již s úsměvem k závěru utkání trenér Vašica a doplnil: „Ukázali jsme v prvních dvou jarních zápasech, že jsme přes zimu udělali kus práce a mužstvo má dvou sílu."