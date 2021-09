Václav Domin, trenér Č. Krumlova: „Nedokázali jsme se vypořádat s dobře zvolenou taktiku domácích a marně jsme dobývali jejich branku. V prvním poločase jsme měli dvě příležitosti, ale skórovat jsme z nich nedokázali. A naopak, po naší chybě a nedůrazu se Rudolfov ujal těsně před přestávkou vedení. Druhá půle se ze strany protivníka nesla ve znamení klasického „prešovského betonu“. Přesto jsme si opět nějaké možnosti připravili, ale nevyužili jsme je. Rudolfov na menším hřišti využil zúženého prostoru, dobře bránil a my na něj nedokázali nic vymyslet, takže vyhrál zaslouženě.“

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.