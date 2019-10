Výborně si v něm počínalo Větřní, jež doma osmi góly deklasovalo Dříteň, a povedený duel odehrálo i Dolní Dvořiště. Dalším týmům z Českokrumlovska se příliš nedařilo.

Dolní Dvořiště – Trhové Sviny B 5:1 (5:0)

Štefan Bršťák, trenér FK Dolní Dvořiště (3.): „Po nezdaru s Větřním jsme chtěli opět uspět. To se nám povedlo a udrželi jsme se v popředí tabulky. Dalo nám to opět trochu klidu navíc pro další důležité boje. Tato skupina je hodně vyrovnaná a každý bod má cenu zlata. Když bych měl hodnotit samotné utkání, tak jsme dominovali v první půli. Bezmocný soupeř mohl jít do kabiny s dvouciferným výsledkem. Bohužel pro nás to tam nenapadalo. Buď vynikal hostující gólman, nebo hosty zachránila konstrukce. Druhý poločas už nebyl tak dobrý. Šance byly, ale další gól už jsme nepřidali. Povinnost jsme splnili a teď se musíme připravit do Hrdějovic. I odtud budeme chtít dovézt body.“

Větřní – Dříteň 8:3 (2:3)

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (4.): „Zápas jsme začali dobře, vedli jsme, ale poté jsme polevili, dělali jsme chyby a soupeře jsme dostali zpět do zápasu. Po změně stran jsme začali opět běhat, dařilo se nám kombinovat Dříteň jsme přestříleli. Mužem zápasu byl Gutheis, který vstřelil hattrick a připravil i další góly. Hodně nám rovněž pomohl uzdravený Weinhard. Mrzí mě však zranění čtyř hráčů. Snad se do příště dají do pořádku alespoň dva z nich.“

Zlatá Koruna – Hrdějovice 2:2 (1:2)

Petr Gallistl, trenér SK Zlatá Koruna (5.): „Utkání jsme zahájili opravdu tragicky a v 15. minutě jsme prohrávali po rohu a pěknému přímáku 0:2. Hosté měli navíc i další šance, které jsme se štěstím přežili. Do zápasu nás dostal agilní Fuciman, jehož nešetrně srazil hostující brankář a my proměnili penaltu. Vstup do druhé půle nám vyšel a dobře hrající Rapčan srovnal. Měli jsme tam i další šance na zvrat. K závěru měli z brejků nějaké šance i Hrdějovice, takže nakonec i remízu musíme brát. Dobře zahrál Ohnsorg, jenž musel mimořádně na stopera, a ze hry hostům nedovolil skórovat. V záloze nám pak samozřejmě chyběl. Na některých hráčích leží deka a jsou z formy, jiní nehrají vinou absencí ostatních na svých postech. Potřebovali bychom zahrát dva tři zápasy ve stabilizované sestavě, ale toho se vzhledem k dalším avizovaným omluvám na konec soutěže už nedočkám. Proto pro nás bude konec podzimu nesmírně těžký.“

Loučovice – Netolice 0:4 (0:1)

Martin Hüttner, brankář Vltavanu Loučovice (6.): „Výsledek je pro nás krutý. První poločas byl vyrovnaný se šancemi na obou stranách. Netolice jednu proměnili. V druhém jsme chtěli víc dopředu, většinou jsme však ztroskotali na obraně hostů vlastními nepřesnostmi. Když už jsme se dostali do šance, zakončili jsme ji přihrávkou brankáři do ruky, zatímco hosté byli po našich chybách nebezpeční a trestali je.“

Frymburk – Roudné B 1:2 (0:0)

Vlastimil Mertl, trenér Šumavy Frymburk (12.): „Odehráli jsme nešťastný zápas se špatným koncem. Prostě se nám nedaří a je to jako přes kopírák. Máme velké šance, ty nedáme, a dostáváme hodně laciné góly hlavně po individuálních chybách. Tentokrát jsme hrubici udělali pět minut před koncem a na napravení už bylo málo času, i když Brůha měl ještě dvě stoprocentní šance. Potřebujeme se zvednout a věřím, že hráči pro to udělají maximum. Herně na to určitě mají. Máme před sebou suverénně vedoucí tým tabulky. To by mohl být zápas, v němž pokud uspějeme, vidím ten spouštěcí element. Pochválit musím výkon všech tří rozhodčích, který byl skoro bezchybný. Takhle bych si přál, aby nám sudí jednou zapískali venku.“

Chvalšiny – Kamenný Újezd 1:2 (1:2)

Zbyněk Ginzel, trenér Sokola Chvalšiny (14.): „Domácí utkání jsme po všech stránkách nezvládli. Ani příprava na zápas nebyla zdaleka optimální, neboť někteří hráči jeli do Prahy na kvalifikační utkání Česka s Anglií a vrátili se až nad ránem. Střetnutí nám nevyšlo a oba góly jsme inkasovali po standardních situacích. Směrem dopředu jsme naopak byli nemohoucí, a proto je výsledek takový, jaký je.“