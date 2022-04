SK Zlatá Koruna – Vltavan Loučovice 5:0 (2:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Zodpovědný přístup hráčů k utkání s Loučovicemi nám přinesl plný bodový zisk a také po delší době jsme zápas odehráli bez obdržené branky V průběhu prvního i druhého poločasu jsme byli lepším týmem a od 50. minuty dokázali využít početní převahy, která se nám naskytla. Zaslouženě jsme přidávali i další branky, jež se musely divákům líbit. Zároveň jsem rád, že i hráči, kteří byli po zranění, se dostávají do herní pohody a dokáží k tomu přidat i góly. Pochvalu zaslouží celý tým. Příští zápas nás čeká v Boršově, kde to bude určitě náročnější.“

Bronislav Bäuml, trenér Loučovic: „Ani nevím, kde začít s hodnocením víkendového dvojzápasu ve Zlaté Koruně a v Boršově, abych se někoho nedotknul. Celý týden jsme se důkladně připravovali na oba soupeře, hráče jsem důrazně upozorňoval, co budou hrát. Obě mužstva to do puntíku splnila, my bohužel ne a proto jsme vyfasovali dvakrát bůra. Co je smutnější, bez střely na branku, to je velká bída! Jestli s takovým výkonem přistoupíme v sobotu doma proti Hrdějovicím, tak nás nečeká nic jiného než další příděl. Myslím, že naše výkony stojí za zamyšlení. Čtyři zápasy, tři body a skóre 3:15. Je třeba něco změnit a tým nějak nakopnout. Většinou první na řadě je změna trenéra.“

Branky: 49. (pen.) a 86. Šebelka, 28. vlastní (Ardó), 30. Fuciman, 80. Sláma. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (50. J. Matulík). Rozhodčí: Rothschedl – Machová, Marek. Diváci: 50.

Slavoj Hrdějovice – Sokol Chvalšiny 2:0 (2:0)

Peter Fabián, trenér Chvalšin: „Náš herní projev se od minulého neúspěchu diametrálně zlepšil a na soupeře jsme nastoupili od první minuty. Vytvořili jsme si, na rozdíl od Hrdějovic, dostatečný počet šancí, hráli jsme důrazně a agresivně, bojovali jsme, ale stále nás sužuje nemohoucnost proměňování vyložených příležitostí, kterých jsme měli více než dost. Zdůraznit musím fakt, že jsme začali více střílet, byť se žádná naše rána neuchytila a inkasovali jsme z v situacích, kdy jsme nedokázali dostoupit protihráče. A kdo umí trestat chyby, ten dává góly a vyhrává. I když soupeř nebyl lepší než naši kluci, neříká se mi to snadno, ale prohráli jsme zápas, v němž jsme byli lepší my. Hrdějovice jsme dokázali přetlačit ve všech bodech. V důraznosti, v rychlosti, avšak nedokážu si vysvětlit, kde je problém. Proč nedokážeme naše šance dotáhnout do cíle, že neumíme zakončit s chladností a s důrazem. Toto musíme začít řešit jinak. Nerad bych kluky přechválil, aby to nedopadlo jako posledně, ale musím říci, že celý tým odehrál kvalitní zápas. Všichni si hrábli až na dno a proto tentokrát nevolím jedince, kteří vyčnívali.“

Branky: 6. Kukačka, 44. Granov. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Picka – Rous, Primus. Diváci: 70.

Šumava Frymburk – SK Mladé 2:2 (2:2)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Do desáté minuty jsme udělali dvě obrovské chyby, které soupeř potrestal, když jsme ve vápně nepokryli útočníky a darovali Mladému dva góly. Takové kiksy, to se hned tak nevidí. Přesto jsme do přestávky po bojovném výkonu dokázali vyrovnat. Hlavně chci mužstvo pochválit za bojovný výkon, že se z nepříznivého stavu dokázalo vzpamatovat a srovnat. Vytvořili jsme si ještě dvě tutovky, když jsme jednou šli sami na gólmana a pak střelu z velkého vápna nešťastně zblokoval náš hráč. Myslím, že dělba bodů je zasloužená, ani jeden tým si nezasloužil prohrát.“

Branky: 19. Mertl, 29. Budík – 3. a 7. König. ŽK: 3:2. Rozhodčí: Švec – Vejčík, Lach. Diváci: 100.

Malše Roudné B – SK Větřní 7:0 (0:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Co k tomu říct.. Den před tím dohrávka ve Frymburku, problémy se sestavou a po tomto duelu minus další tři lidi, takže museli hrát kluci, kteří mají i víc než rok pauzu. Věděli jsme že nás čeká mladý a kvalitní soupeř. A že musíme držet co nejdéle dobrý výsledek, jinak se to sesype a přijde na řadu i únava z předchozího dne. První poločas kluci opravdu bojovali a plnili, co jsme si řekli. Ve 43. minutě přišla pro nás červená karta, a se nám nejspíš stalo pro další vývoj osudným. I když jsme si v kabině řekli, že musíme vydržet prvních patnáct minut, že to bude nejdůležitější, tak jsme sotva dosedli na střídačku a už jsme prohrávali 0:2. Zase zbytečné chyby. To nás úplně položilo, na kluky padla deka. Byli jsme v deseti a všichni v nohách zápas z předešlého dne. Už to bylo úplně odevzdané a takzvané kopání do mrtvol. Soupeř nám nasypal sedm gólů a bylo hotovo. Těžko můžu vyčítat něco klukům, kteří nám šli pomoc, abychom dali aspoň nějak tým dohromady. Prostě jsme dostali velikonoční nadílku. Dva zápasy, dva poločasy a skóre 0:11. Je to hrozné, ale nejde o život. Musíme přijmout porážky a připravit se na Sedlec kde už to personálně snad bude lepší..

Branky: 47. a 64. Šrámek, 49. Trnka, 57. Goretki, 59. Pazourek, 65. Tomášek, 68. Wohlgemuth. ŽK: 2:0. ČK: 0:1 (44. Podskalský). Rozhodčí: Svoboda – Šťastný, Cigáň. Diváci: 30.

FK Dolní Dvořiště – Sokol Kamenný Újezd 0:3 (0:2)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „My šli do zápasu bohužel bez Fořtera, který se zranil v Mladém. Kouba s Micákem hráli se šrámy a nebyli taky stoprocentně fit. Nakonec musel dolů i Štifter, který dohrával dvacet minut se zraněním. Nicméně si myslím, že vyhrál horší tým. Kameňák nám dal lekci z produktivity. Když to shrnu, měli pět šancí, dali tři góly. Naopak, my bychom nedali gól, možná ani kdyby si tam gólman ustlal a v klidu spal. Bohužel i takové zápasy jsou. Kluky na druhou stranu musím pochválit. I když jsme prohrávali, tak makali až do konce. Opravdu nechali na hřišti všechno. Nevzdali to. A tohle nás musí nakopnout do dalších zápasů. Dnes prostě zápas blbec. Nesluší mi hodnotit výkon rozhodčích . Ale když už to neumí nebo dělá schválně, tak aspoň ať není arogantní a namachrovanej na kluky na hřišti. My se teď musíme připravit a hlavně dat dohromady na Roudné.“

Branky: 5. Černý, 43. Barnyk, 60. Dvořák. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Klimeš – Ryneš, Holub. Diváci: 100.

Dohrávky 15. kola

Šumava Frymburk – SK Větřní 4:0 (4:0)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Zápas jsme začali velmi dobře, soupeře jsme nutili k chybám a už ve 4. minutě jsme šli do vedení. S napadáním jsme vydrželi celý poločas a vyplatilo. Čtyři góly za půlku se nám nepovedlo dát hodně dlouho. Po změně stran už se nám tolik nedařilo, byla z naší strany trochu údržba, přesto jsme si vytvořili další dvě gólové šance, které už jsme však nevyužili. Sešli jsme se komplet a bylo to znát. Musím kluky pochválit.“

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „V dohrávce jsme měli problémy se sestavou, takže prakticky celý týden jsem obvolával lidi, aby nám šli pomoct. Někteří byli na Velikonoce pryč, jiní jsou zase zranění. Utkání se nám rozpadlo hned v prvním poločase, když jsme individuálně úplně propadli a prakticky domácím nabídli všechny góly na zlatým podnose. Kdybychom takhle nezkratovali, dalo se určitě vytěžit mnohem víc. Ale bohužel, i tohle fotbal přináší a kdyby kluci nedělali chyby, tak nehrajou ve Větřní, ale kopou třeba bundesligu. Důležité je se z toho poučit.“

Branky: 19., 32. a 36. Budík, 4. Malák. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Zabilka – Hučík, Marek. Diváci: 100.

TJ Sedlec – Sokol Chvalšiny 2:2 (1:1)

Peter Fabián, trenér Chvalšin: „Zápas, po jehož konci jsem byl hodně zklamaný a smutný, byl z naší strany spíše utrápený. Vstoupili jsme do něj zbytečně ustrašeně a nedařilo se nám, co jsme si řekli a na co jsme se chtěli zaměřit. K neštěstí se nám navíc zranil Michal Postl, který nám ve středu hřiště tvořil hru a museli jsme přeskupit řady. Sice jsme skóre otevřeli už v deváté minutě a pozitivem je, že nám tam konečně začalo něco padat, ale nemůžeme soupeři dovolit, aby takhle snadno vyrovnával, namísto toho, abychom ho dorazili. Šancí jsme opět měli dostatečné množství, zakončení ovšem bylo nedomyšlené a nepropracované. Stále zde máme rezervy, ale pokud takhle budeme pokračovat, nemusíme mít strach, že bychom se nerozjeli. Čas se sice krátí, ale zbývá nám ještě dostatek kol a hrát budeme i se soupeři, kteří jsou v tabulce blíže naší pozici. Smeknout však musím před kluky, kteří hráli se sebezapřením po zraněních z posledních zápasů, navíc jsme se nemohli spolehnout na klíčové hráče, kteří nám chyběli. Ti mladší je ale zastoupili obstojně a přestože máme pouhý bod namísto tří, musíme hledat pozitiva. Postupem času zjistíme, že pokud u své hry vydržíme, výsledky nám to přinese. Své svěřence chválím za to, že se dokázali vypořádat s tvrdou hrou Sedlece. Že z toho vyšli s pouhou jedinou kartou a bez zbytečné zákeřnosti a oplácení. Po psychické stránce utkání zvládli i rozhodčí. Ti jej dokázali ukočírovat a můj zdvihnutý palec putuje i na jejich stranu.“

Branky: 22. Koňarík, 90. Koch – 9. Holas, 83. Klíma. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Smola – Černý, Florek. Diváci: 80.

FK Boršov nad Vltavou – Vltavan Loučovice 5:0 (2:0)

Branky: 8., 60., 81. a 85. Benhák, 30. Macík. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Picka – Ernst, Stach. Diváci: 50.