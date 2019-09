SK Zlatá Koruna – SK Větřní 1:0 (0:0)

Ve Zlaté Koruně se hrál od začátku svižný fotbal se spoustou osobních soubojů. Lépe začali domácí, kterým se o něco více dařila kombinace. Hosté hrozili zejména ze standardních situací. Ve 20. minutě běžel na hostujícího gólmana Votýpku z pravé strany Rychtář, ale jeho tvrdou střelu pod břevno brankář vyrazil na roh.

O chvíli později si seběhl na dlouhý aut Sláma, který přistrčil před bránu na volného Fucimana, ale skvěle opět zasáhl hostující strážce svatyně. Tlak Zlaté Koruny vyvrcholil v 35. minutě, kdy po perfektním vysunutí postupoval Fuciman sám na branku, ale Votýpka jej pře vápnem fauloval. Z následného přímého kopu trefil Ohnsorg břevno.

Nástup do druhého poločasu se nesl v duchu toho úvodního. Domácí se snažili kombinačně hosty přehrát, ti naopak hrozili dlouhými nákopy. S těmi si ovšem výborně hrající obrana Zlaté Koruny dokázala poradit. Bylo jasné, že je to zápas o jedné chybě. Tu v 77. minutě udělali hosté, kdy se Sláma na pravé straně zbavil svých strážců a předložil balon na prostředek vápna Ohnsorgovi, jenž povedenou střelou poslal svůj tým do zaslouženého vedení.

Poté o sobě dal vědět hostující Weinhard, který se z přímého kopu trefil náramně, ovšem domácí brankář Schwarz byl proti a zákrokem dne potvrdil svoji letošní dobrou formu. Konec zápasu se nesl v duchu zoufalého tlaku hostů o vyrovnání, kteří se postarali o několik závarů a rohů, ale bez vyloženější šance.

Petr Gallistl, trenér Zlaté Koruny (2. místo): „ Chtěli jsme odčinit špatný výkon z minulého týdne, a to se nám, myslím, povedlo. Měli jsme sice v sestavě nějaké absence, navíc někteří kluci hráli se zdravotními indispozicemi, přesto jsme podali velmi bojovný a kolektivní výkon. Na Větřní jsme zvolili taktiku vysokého napadání a tomu jsme přizpůsobili i sestavu. A díky obětavosti celého týmu nám to vyšlo. Výhru považuji za zcela odpovídající dění na hřišti. V utkání sice padl jenom jeden gól, byly tam tvrdé souboje, ale myslím, že to bylo jinak fér vedené utkání, které se početné skupině diváku líbilo. Hosté na mě působili křečovitě a ze hry si nevytvořili žádnou šanci. Pochvalu si zaslouží celý tým, v záloze kraloval Onsorg, jenž duel i rozhodl. Absolutorium ovšem zaslouží Jarda Král, který nastoupil po delší době na stoperu a zvládl to na hřišti a poté i v hospodě na jedničku… Nyní hrajeme znovu doma, a to poslední letošní okresní derby s Dolním Dvořištěm. Před sezónou jsem jej tipoval na černého koně soutěže, což myslím na podzim svými výkony potvrzuje. Proto očekávám velmi těžké utkání, v němž však budeme chtít samozřejmě uspět.“

Vlastimil Sulzer, trenér Větřní (11.): „Domácí tým byl po celé utkání dobře organizovaný, hrál důrazně a měl rychlý přechod do útoku. Vytvořili si spoustu šancí a jednu nakonec proměnili. My jsme byli ve všem horší, a proto nevezeme žádný bod. Gratulace do Zlatky, vyhráli zcela zaslouženě. Je to třetí prohra za sebou, takže my teď my musíme zvládnout domácí utkání s Kamenným Újezdem.“

Branka: 77. Ohnsorg.

Rozhodčí: Novák – Šíma, Marek. ŽK: 2:2. Diváci: 80.

Zlatá Koruna: : Schwarz – Liška, Král Jaroslav, Rapčan, Kalista – Sláma, Štěpánek, Ohnsorg, Lacko – Fuciman, Rychtář

Větřní: Votýpka - Troják, Ješina, Dušek, Dvořák - Podskalský, Gutheis, Cifreund (78. Sukdolák), Poláček (67. Z. Chupík) - Weinhard, Hlásenský.