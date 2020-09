Nejlépe si vedla Zlatá Koruna, jež Dřítni na jejím hřišti nadělila půltucet. Vítězství venku si připsalo i Dolní Dvořiště, které zvládlo těžký duel v Kamenném Újezdu, doma pak v souboji s Boršovem uspělo i Větřní. Okresní derby mezi Loučovicemi a Frymburkem nemělo vítěze.

Do bojů nezasáhli fotbalisté Chvalšin, neboť jejich soupeř Sedlec se v souvislosti s koronavirem ocitl v karanténě a zápas byl odložený.

SK Větřní – FK Boršov nad Vltavou 4:2 (3:0)

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (3.): „V první půli jsme předvedli dobrou a rychlou kombinační hru, z níž jsme vytěžili tři trefy, o které se postarali v 5. minutě Podskalský, ve 13. Cifreund a a po půlhodině Gutheis. Po změně stran už jsme nebyli tak pohybliví a soupeř dokázal zápas zkorigovat. V 53. minutě Boršov snížil, v 66. přidal Cifreund svou druhou trefu a skóre uzavřel soupeř z penalty čtvrt hodiny před koncem. Celý tým zaslouží pochvalu především za úvodní dějství, jmenovitě pak Cifreud, jenž opět zaznamenal dva góly. Z hráčů hostujícího týmu bych vyzdvihl výkon Grubera.“

Branky: 13. a 66. Cifreund, 9. Podskalský, 30. Gutheis - 53. Gruber, 75. Filištein (pen.)

Rozhodčí: Černý - Křížovský, Večerníček. ŽK: 4:5. Diváci: 50.

Sokol Kamenný Újezd – FK Dolní Dvořiště 2:3 (0:2)

Štefan Bršťák, trenér FK Dolní Dvořiště (4.): „My jeli do Kameňáku oslabeni o Krenauera, který se minule nechal vyloučit a musel si odstát jeden zápas. Každý ví, že pro nás je to oslabení defenzivy. Ale i tak jsme chtěli uspět. Kluci, co měli na starost obrannou činnost, tak až na posledních deset minut plnili to, co jsme si řekli. Závěr jsme sami zbytečně zdramatizovali, protože jsme měli vyhrát 6:2 a ne se strachovat po vedení 3:0 o výsledek. Tím ovšem nechci shazovat výkon domácích. V určitých fázích se dostávali taky do šanci, ale ty kryl náš brankář. Zvítězili jsme však zaslouženě a tři body z venku mají velkou váhu. Pochválit musím celý tým za pracovitý výkon, vyzdvihnu ale Sulzera, který musel převzít řízení obrany a zvládl to dobře. Kvalitní duel odehrál i Kouba. Minulý týden se mu zápas nepovedl, teď byl jeden z nejlepších na hřišti. Nyní se musíme připravit na Dříteň a pokud vše dořešíme, tak by se k týmu měl připojit Vláďa Rychtář ze Zlaté Koruny.“

Branky: 82. Prokop, 87. Černý - 28. Kubík, 31. Zeman, 50. Štifter.

Rozhodčí: Pánek - Muzika, Mareš. ŽK: 1:2. Diváci: 130.

TJ Dříteň – SK Zlatá Koruna 0:6 (0:4)

Jan Prener, trenér SK Zlatá Koruna (5.): „O osudu utkání se rozhodovalo už v první půli, během které jsme vstřelili čtyři branky, když se dvakrát prosadil Babinský a další trefy přidali Lacko s Persánem. Domácím byl navíc už po třiceti minutách vyloučený jeden z hráčů. Ve druhé části ještě přidali dvě branky Fuciman s Lackem a zaslouženě jsme se tak mohli radovat z vysoké výhry. Jsem rád, že se nám střelecky dařilo, přestože ještě nějaké šance zůstaly bez využití. Body z venku je však potřeba potvrdit v domácím duelu proti Chvalšinám.“

Branky: 13. a 23. Babinský, 32. a 75. Lacko, 44. Persán, 70. Fuciman.

Rozhodčí: Bumba - Rous, Hora. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (30. Moudrý). Diváci: 120.

Vltavan Loučovice – Šumava Frymburk 1:1 (1:0)

Martin Hüttner, kapitán Vltavanu Loučovice (9. místo): „První poločas mnoho krásy nenabídl. Hosté měli více ze hry, my vyráželi k brejkům, ale do šancí se nedostával ani jeden z týmů. Gól padl po zbytečném faulu soupeře z penalty a postaral se o něj v 38. minutě Ardó. Druhý poločas pokračoval ve stejném duchu, mohli jsme však zvýšit náskok. Dudla ale bohužel trefil hezkou ranou jen spojnici břevna a tyče. Frymburk se tlačil za vyrovnáním, což se mu povedlo v 78. minutě. S remízou spokojeni nejsme, ale asi byla zasloužená.“

Stanislav Matuš, trenér Šumavy Frymburk (10.): „Začátek byl oboustranně opatrný, hráči se oťukávali a nikdo nechtěl zbytečně inkasovat. Vyšší tempo a větší vzruch mělo utkání až po dvaceti minutách. V první půli jsme byli lepší, ale domácí se dostali jednou do vápna a byla z toho penalta a jejich vedoucí gól. Pak chvíli trvalo, než jsme se zase trochu srovnali. Ve druhém poločase jsme Loučovice začali přehrávat a s tím rostlo napětí na hřišti i v hledišti., což ale k derby patří. Nám se povedlo zaslouženě vyrovnat v 78. minutě zásluhou Budíka. Každopádně to bylo konečně pořádné derby, kterému nechyběl ten správný náboj a emoce, jak to bývalo třeba před dvaceti lety. Před zápasem bych bod bral, ale po něm mě mrzí, že jsme nezískali všechny tři.“

Branky: 38. Ardó (pen.) - 78. Budík.

Rozhodčí: Křížovský - Černý, Jelínek. ŽK: 3:3. ČK: 0:1 (81. Micák). Diváci: 110.