/FOTOGALERIE/ Dva zápasy čekaly o víkendu na nováčka fotbalové I.A třídy ze Zlaté Koruny. Nejprve hrál přípravný zápas s Olešníkem a v neděli zajížděl k předkolu Samson Cupu na trávník nováčka I.B třídy do Loučovic.

Fotbalistům Zlaté Koruny se v přípravě daří na jedničku. Ilustrační foto. | Foto: Gabriela Kalista

SK Zlatá Koruna - FK Olešník 3:2 (1:2)

Branky domácích: Štěpánek 2, Persán.

"Přípravný zápas s Olešníkem, za který nastoupil i kanonýr David Lafata, se nám povedl. Před početnou kulisou diváků jsme předvedli herní výkon, se kterým jsem byl spokojený a utkání mělo od začátku až do konce vysoké nasazení. Přestože jsme první poločas prohrávali 1:2, tak jsme průběh zápasu ve druhém poločase dokázali otočit na vítězných 3:2. Gólové možnosti byly na obou stranách, ale my jsme byli v zakončení úspěšnější," hodnotil utkání trenér Zlaté Koruny Jan Prener.

Vltavan Loučovice - SK Zlatá Koruna 2:2 (1:1) - PK: 0:3

Pohárové derby začali lépe favorizovaní hosté a v 6. minutě se dostali do vedení brankou Kroupy. Před poločasem však domácí srovnali Chupíkem a po hodině hry šli dokonce Vnukem do vedení. O čtyři minuty později srovnal Šebelka. Do konce utkání se již nikdo do střelecké tabulky nezapsal, a tak dal rozhodčí Písek pokyn k penaltovému souboji. V něm prokázali pevnější nervy hráči Zlaté Koruny, vyhráli 3:0 a postoupili do dalšího kola.