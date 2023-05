Víkendové kolo A skupiny fotbalové I.B třídy přinesl duel z čela tabulky. Druhé Hrdějovice hostily první Zlatou Korunu a hosté si přijeli pro razítko na postup. A to také vezou domů.

Fotbalisté Zlaté Koruny oslavili po výhře v Hrdějovicích postup do I.A třídy. | Foto: SK Zlatá Koruna

Hrdějovice – Zlatá Koruna 1:3 (0:0)

Branky: 51. Pavel Miroslav – 47. Konečný Lukáš, 69. Persán František, 75. Šebelka Jan.

„Zápas s Hrdějovicemi byl pro nás důležitý z důvodu zajištění jistoty postupu. Věděli jsme, že utkání nebude jednoduché, což se potvrdilo hlavně během prvního poločasu, kdy domácí tým hrál velmi houževnatě. V průběhu první půle jsme si vytvořili několik střeleckých možností, chybělo jim však přesnější zakončení. Gólově jsme se prosadili až na začátku druhého poločasu, kdy ve 47. minutě vstřelil branku Lukáš Konečný. Soupeř v následující pětiminutovce však dokázal stav srovnat. Na vyrovnávací gól jsme odpověděli v 70. minutě, kdy se prosadil František Persán a byla to branka zlomová. Od této chvíle jsme měli více ze hry, což korunoval brankou v 75. minutě Jan Šebelka. Chtěl bych pochválit celý tým, který v průběhu sezony předváděl nadstandardní herní výkony, které nám již v tuto chvíli zajistily celkové prvenství v I.B a tím i následující postup do vyšší soutěže,“ pochválil svůj tým trenér Zlaté Koruny Jan Prener.

Roudné B – Chvalšiny 4:2 (1:2)

Branky: 18. Král Jaroslav, 60. Benda Martin, 84. Boček Tomáš, 90. Tomášek Jan – 30. Fučík Lukáš, 39. Fučík Lukáš.

Fotbalisté Chvalšin sahali po poločase po třech bodech. Ještě deset minut před koncem hráli o bod, ale závěr utkání vyšel béčku Roudného. Škoda, minimálně na bod ze hřiště silného soupeře bylo.

Mladé – Frymburk 5:0 (1:0)

Branky: 13. Kneys Radek, 55. Kneys Radek, 70. Pešek Adam, 83. Kočvara Tomáš, 89. Linhart Jan.

Na hřišti favorita hráči Frymburka nepřekvapili. Ještě v poločase to bylo hratelné, ale po změně stran domácí dominovali a po zásluze přidali další góly.

Trhové Sviny B – Kaplice B 3:3 (1:2)

Branky: 12. Kostohryz Jakub, 60. Fatura Milan, 70. Janoušek René – 32. Kolek Zdeněk, 39. Bárta Filip (pen.), 55. Presniakov Ievgen.

V zajímavém souboji béček dokázali Kapličtí odpovědět na vedoucí branku domácích třemi přesnými zásahy a sahali po třech bodech. Domácí dokázali srovnat a měli dvacet minut výhodu jednoho muže v poli. Kapličtí však dokázali oslabení ubránit a odvezli si ze Slavče, kde má béčko Trhových Svinů domácí hřiště, alespoň bod.

Velešín – Větřní 2:4 (1:3)

Branky: 5. Zeman Patrik, 79. Blumtritt Matěj – 8. Bauer Radek (pen.), 34. Bauer Radek, 40. Bauer Radek (pen.), 48. Bauer Radek.

„Zápas ve Velešíně jsme měli za povinnost vyhrát a to se i povedlo. Celkově to nebyl žádný hezký fotbal, ale je to naše čtvrté vítězství v řadě a to je důležité. Čtyři branky dal Bauer, který teď gólově táhne mančaft. V některých situacích jsme si ještě mohli více vyhovět a přidat nějaký gól navíc. Dobrý zápas odehrál i Sluka na stoperu. Teď nás čeká v sobotu rezerva Roudného a budeme chtít doma opět tři body,“ hodnotil utkání trenér Větřní Rudolf Weinhard.