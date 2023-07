/FOTOGALERIE/ Herní přípravu na premiérovou sezonu v I.A třídě odstartují o víkendu fotbalisté SK Zlatá Koruna. Před startem soutěže je čekají čtyři utkání.

Fotbalisté Zlaté Koruny postoupili do I.A třídy a startují herní přípravu na tu novou. | Foto: Foto: Gabriela Kalista

V sobotu 29. července nastoupí tým z Českokrumlovska proti SK Jankov (KP) na jeho hřišti. „Jankov je pravidelný účastník krajského přeboru a my budeme rádi, když nás přijedete podpořit na náš první přátelský zápas v této sezoně,“ zvou Zlatokorunští své fanoušky.

Druhý duel bude mít pořádný říz. Na hřiště do Zlaté Koruny přijede v pátek 4. srpna Olešník, který patří dlouhodobě k jihočeské špičce. „Olešník by měl dorazit i s exligovým fotbalistou Davidem Lafatou! Tak neváhejte a přijďte na naše první přátelské utkání na domácím hřišti,“ zve klub fanoušky do ochozů.

Hned v neděli 6. srpna pak fotbalisty Zlaté Koruny čeká utkání Samson Cupu. Od 17 hodin se představí v okresním souboji v Loučovicích, které postoupily do I.B třídy.

Generálka na novou sezonu čeká hráče Zlaté Koruny v sobotu 12. srpna od 10.30 hodin, kdy nastoupí na hřišti Slavie České Budějovice, účastníka vedlejší B skupiny I.A třídy.

A pak již 19, srpna přijde start sezony. Do Zlaté Koruny přijede Tatran Prachatice, který sestoupil po minulé sezoně z krajského přeboru.