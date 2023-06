/FOTOGALERIE/ Letošní soutěžní ročník zakončila kaplická děvčata ve fotbalové divizi domácím utkáním s lídrem soutěže. Českobudějovické Dynamo vládne divizi a do Kaplice si přijelo pro další tři body.

Fotbalová divize žen: Spartak Kaplice - Dynamo ČB. | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – SK Dynamo České Budějovice 0:6 (0:3)

Branky: 4.(PK), 74. Jandová, 28., 34. K. Vaňková, 59. Osouchová, 71. Koubová.

Sestavy - Kaplice: Klomfarová – Pešadíková, V Jedličková, Vávrová, K. Jedličková, Matoušková, Bartoníčková, Čábelová, Pálková, Straková, Petříková. Střídaly: Pártlová, Tošilová, Chvalová, D. Vaňková. Dynamo ČB: Pidkuiko – Kubičková, Hrubá, Homerová, Jandová, Čondlová, Skálová, Školková, Pecková, Stropková, K. Vaňková. Střídaly: Koubová, Osouchová, Procházková, Cimrhanzlová.

Po celý zápas byly hostující hráčky povzbuzovány nemalou skupinou budějovických „kotelníků“, kteří fandili po celé střetnutí slušně a velice korektně. Bezbrankové skóre příliš dlouho nevydrželo. Už ve 4. minutě se po nedovoleném zákroku Veroniky Jedličkové na Karolínu Vaňkovou pískala penalta. Tu s přehledem proměnila Simona Jandová a poslala Dynamo do vedení – 0:1. Hostující fotbalistky měly míč častěji na svých kopačkách, ale Kapličandy se snažily o pozorné bránění. Na další brankové možnosti se čekalo poměrně dlouho. Po dvaceti minutách hry mohly vyrovnat hráčky Spartaku. Po rohovém kopu se ve vápně dostala k odraženému míči Matoušková, branku Dynama však přestřelila. O několik minut později se do střelecké pozice prodrala hostující Vaňková, její pokus mezi tři kaplické tyče nesměřoval. Krátce na to svůj tým podržela kaplická brankářka Klomfarová. Ta si nejprve poradil a s povedenou střelou Jandové a následně pokryla i dorážku Procházkové. Kapitulovala až v minutě osmadvacáté, kdy nedosáhla na přesně umístěnou střelu Karolíny Vaňkové – 0:2. Na další gól se pak nečekalo příliš dlouho. Na konci pohledné kombinace byla ideální přihrávka Procházkové, kterou přetavila ve svůj druhý gól Karolína Vaňková – 0:3. Stejná hráčka pak krátce před přestávkou ještě orazítkovala pravou tyč.

Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Hráčky Dynama byly fotbalovější a po většinu času měly míč na svých kopačkách. Prosadit se však dokázaly až v 59. minutě střetnutí, kdy po akci Hrubé z pravé strany skórovala po zpětné přihrávce Nela Osouchová – 0:4. I ve druhém dějství nakonec fotbalistky Dynama vstřelily tři góly. V 71 minutě přihrávka z pravé strany nečekaně prošla přes několik hráček až k Anně Koubové, která zblízka poslal míč do kaplické svatyně – 0:5. Zanedlouho poté pak dala definitivní podobu výsledku Simona Jandová – 0:6.

Fotbalistky Dynama bezezbytku naplnily papírové předpoklady a po přesvědčivé výhře o šest branek zakončily soutěžní ročník bez ztráty bodu a s impozantním skóre 142:12.

Autor: Libor Granec