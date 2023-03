/FOTOGAERIE, VIDEO/ Fotbalisté Tatranu Prachatice se poprvé na jaře představili doma. Výhrou nad Třeboní chtěli začít stahovat manko na soupeře před sebou. Nakonec nemají ani bod.

Tatran Prachatice - Jiskra Třeboň. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice – Jiskra Třeboň 2:3 (2:1)

Branky: 8. Makoš, 19. (PK) Horák – 25., 65. a 88. Průcha. ŽK: 4:3 (J. Pravda, Makoš, T. Pravda, trenér Bajčík – Schneider, Širhal, Týnavský). Diváci: 150. Rozhodčí: Němec – Dunovský, Hanzlíková.

Sestava Tatranu: Coufal – Luňáček, Kováč, Legdan, J. Pravda – Král, Škopek (78. T. Pravda) – Horák (68. Kovář), Makoš (85. Řezník), Kasík – Jakub Rauscher

Začátek utkání dával naději, že se začíná blýskat na lepší časy. Tatran hýřil aktivitou, vedl 2:0 a vypadalo to, že přijde první výhra v soutěži. „Vedli jsme po dvaceti minutách o dva góly a místo toho, abychom další dva do půle přidali, tak jsme naopak branku inkasovali. Pak jsme ještě mohli v závěr poločasu dát dva góly, měli jsme velké šance, ale nic z toho nebylo. To byla obrovská škoda, mohli jsme si vytvořit náskok,“ hodnotil první poločas prachatický Jiří Pěsta.

Druhý poločas již nebyl ze strany Prachatických tak aktivní. Bylo vidět, že chtějí udržet vedení a hráli více odzadu. „Do druhého poločasu se šlo s tím, že to ubráníme. Třeboň však dostala herní odvahu a zápas šťastně otočila. Bylo to však po našich hrubých chybách. Byla tam špatná komunikace v obraně a Třeboň naše chyby potrestala. Když jsme čtvrt hodiny před koncem zase začali hrát, tak již bylo pozdě,“ doplnil ke druhé půli Jiří Pěsta.

Situace již je kritická. Co s tím? „Na tento zápas jsme hodně vsázeli, chtěli se výhrou psychicky zvednout. Nepovedlo se, ale hrajeme dál. Jedeme do Týna, zkusíme to tam. Hlavně se bude bojovat doma, kluci nemají co ztratit, při naší ztrátě se dá říci, že se může hrát s klidnou hlavou a uvidíme. Bojujeme dál, uděláme pro záchranu vše a buď se to povede, nebo ne,“ doplnil Jiří Pěsta.