/FOTOGALERIE/ Fotbalová I.B třída měla na programu druhé jarní kolo. Ne všude na Českokrumlovsku mohla panovat spokojenost. V jediném okresním souboji hráči Zlaté Koruny nadělovali ve Větřní.

Fotbalisté Zlaté Koruny (v modrých dresech v zápase s Kaplicí B) jasně vládnou A skupině I.B třídy. | Foto: Libor Granec

Větřní – Zlatá Koruna 0:6 (0:1)

Branky: 17. M. Kroupa, 61. (11) a 86, J. Šebelka, 70. M. Kroneisl, 73. a 82. (11) L. Konečný.

„Co k tomu říci. Připravujeme se na to celý týden takticky a musím říci, že všechno vychází, kluci to plní, ale když individuálně propadneme a první tři góly si dáme po takových chybách prakticky sami, tak se můžeme připravovat měsíc a bude nám to prd platný. Jsou to individuální zkraty jedinců, bohužel. A pokud s tak kvalitním a zkušeným týmem, jako má Zlatka tohle uděláte, nemůže nikdo pomýšlet na nějaký dobrý výsledek. Za stavu 0:2 a pak 0:3 jsme se sesypali jako domeček z karet a skončilo to pro nás až výsledkově myslím dost krutě. Soupeř dal gól ze hry po kloudné akci, kdy nás vykombinoval, až na 0:4. Do té doby byl lepší, byl fotbalovější, více měl míč na nohou, ale ten blok, co jsme vytvořili, přes ten se nemohli pořádně dostat. Co je to však platné, když jim tři góly darujeme. Nejhorší je, že to je druhý zápas po sobě, kdy propadáme individuálně . Máme velké hráčské problémy, tolik zraněných jsem za celou kariéru ať jako hráč nebo jako trenér nezažil a opravdu těžko se v těchto soutěžích nahrazuje hlavně ta kvalita. Takže doufám v co nejbližší uzdravení alespoň dvou třech hráčů,“ komentoval utkání trenér Větřní Rudolf Weinhard a doplnil: „Jinak byla při utkání perfektní divácká kulisa, za to patří poděkování všem. Gratuluji Zlatce k výhře a naprosto si troufám říct i k jasnému postupu. Absolutně nadstandardní mančaft pro tuhle třídu. A troufnou si říct, že budou i příští rok minimálně štikou A třídy.“

Do Větřní zavítali na fotbal i fanoušci Dynama.Zdroj: Archiv klubu

„První poločas se nesl ve znamení důsledného bránění domácích hráčů. Trpělivý a zodpovědný přístup našeho týmu vyústil ke vstřelení první branky v 17. minutě z přímého kopu, kdy se trefil Kroupa. I přes to, že jsme byli ve zbývající části poločasu lepším týmem, dokázal si soupeř vytvořit ojedinělou šanci, kdy trefil tyč. Ve druhém poločase jsme zvýšili náskok na 0:2 z penalty, kterou proměnil Šebelka. V dalších minutách jsme dokázali potvrdit naší herní i střeleckou převahu a zaslouženě přidali čtyři branky,“ doplnil k zápasu trenér Zlaté Koruny Jan Prener.

Roudné B – Kaplice B 5:1 (2:0)

Branky: 11. J. Král, 28. F. Stieranka, 82. D. Šrámek, 84. M. Benda, 89. T. Boček – 48. (11) J. Štrbačka.

„Do zápasu jsme vstoupili hodně naivně a ospale, což mělo za důsledek, že jsme s mladíky z Roudného během prvního poločasu neměli šanci a zaslouženě prohrávali 2:0. Do druhého poločasu jsme vstoupili více aktivně a kdybychom po dvaceti minutách vedli 3:2, nikdo by se asi nedivil. Bohužel na kdyby se nehraje a po našich hrubých chybách jsme dostali lekci z produktivity. Klukům z Roudného blahopřeji k vítězství a my se teď pokusíme odčinit porážku doma s Větřním,“ komentoval duel kaplický trenér Jaroslav Kučera.

Chvalšiny – Boršov 1:1 (1:0)

Branky: 14. J. Cifreund – 56. R. Kofroň.

„Když se na zápas podívám jako na celek, hodnotí se mi složitě. Předvedli jsme hru, na které v příštích kláních můžeme stavět, ale k vidění byly také momenty, které bychom rozhodně měli řešit jinak. Oproti minulému týdnu jsme se už prezentovali větším množstvím střel, dokázali jsme dát vedoucí gól, jenže i úspěšnost a efektivita si vybrala svou daň. Naproti tomu Boršov vykřesal gól a následný bod vlivem jediného míče, který mířil mezi tyče,“ komentoval duel vedoucí Chvalšin Imrich Hrabovský a pokračoval: „Ačkoliv bychom si mohli říct, že po prvotní prohře s tímto soupeřem má bod jistou cenu, pro nás je to málo. Hráli jsme doma, po většinu zápasu jsme byli lepší a kdybychom po první půlhodině vedli 3:0, divit by se nemohl vůbec nikdo. Rozhodovaly maličkosti a s trenérem Peterem Fábianem ke klukům rozhodně nemůžeme být kritičtí. Potřebujeme o trochu více toho potřebného štěstí a zbavit se našeho remízového prokletí (smích). Za týden jedeme do Sedlece. Jsme si vědomi jeho postavení v tabulce i jarního nezdaru v koncovce, kde se mu ještě gólově nezadařilo, ale rozhodně nehodláme nic podcenit. Loni jsme tam ztratili vítězství v poslední minutě a zbytečných chyb se tentokrát musíme vyvarovat. Na vítězství myslíme, ovšem s jistou pokorou.“

Celý report k utkání na: https://sokol.chvalsiny.cz/2023/04/03/z-druheho-jarniho-klani-chvalsin-vitez-rovnez-nevzesel/

Velešín – Trhové Sviny B 1:3 (1:1)

Branky: 45. S. Šálek – 22. L. Gažák, 75. M. Popovič, 88. (11) J. Macák.

„Do utkání jsme museli nastoupit s vynucenými změnami. Zásluhou našeho gólmana šlo o vyrovnaný zápas, ale jako obvykle jsme ho nedotáhli do zdárného konce. Opět jsme bez bodu,“ hodnotil duel velešínský trenér Jaroslav Snopek.

Frymburk – Ledenice odloženo.