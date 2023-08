/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhé kolo fotbalové I.A třídy přineslo derby mezi Kaplicí a Zlatou Korunou, které rozhodl jediný gól. Oproti tomu jich v Dolním Dvořišti padlo devět.

Vítězný gól fotbalistů Dolního Dvořiště. | Video: FK Dolní Dvořiště

Nováček soutěže ze Zlaté Koruny potvrdil, že se s ním musí počítat i ve vyšší soutěži. Vyhrál v Kaplici, která je všeobecně pasována minimálně do první pětky. Po dvou kolech je ale bez bodu. Dolní Dvořiště po předchozím zaváhání tentokrát přetlačilo Vimperk brankou v samotném závěru utkání.

TJ Spartak Kaplice – SK Zlatá Koruna 0:1 (0:1)

Branka: 45. M. Král. ŽK 5:2 (Divoký, Lesňák, Kuchař, Vaniš, F. Říha – Zajíc, Šebelka). Rozhodčí: M. Pečenka – Dimitrov, Kovařík, DFA Vrzal. Diváci: 372.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "První zápas doma a opět jsme ho výsledkově nezvládli. Přijel k nám silný soupeř. Zlatá Koruna má ve svém středu hráče, kteří vesměs hráli divizi a dávají dohromady zkušený tým, což ukázali i u nás. My do toho dali všechno a přesto to na body nestačilo. Musíme dál dobře pracovat na tréninkách a věřím, že se výsledky dostaví."

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: "Venkovní utkání v Kaplici se nám před početnou diváckou kulisou vydařilo. Úvodních patnáct minut sice patřilo domácímu celku, ale i my jsme se dokázali ve zbývající části prvního poločasu prosadit a vytvořit si střelecké možnosti. Ve 45. minutě jsme se ujali vedení, kdy se střelou na vzdálenější tyč trefil Král. Ve druhém poločasu jsme měli jak my, tak i domácí po dvou tutovkách, ale ani jeden z týmů je nedokázal využít. Pro nás, nováčka soutěže, jsou to velmi cenné body z vekovního utkání. Nyní nás čeká středeční pohár, kdy v domácím prostředí přivítáme Třeboň."

FK Dolní Dvořiště - TJ Šumavan Vimperk 5:4 (4:3)

Branky: 17. M. Tesař, 37. a 44. Š. Štifter, 45+1 M. Urazil, 90+1 O. Kouba - 4. L. Vintr, 15. P. Benda, 30. V. Pankratz, 76. O. Málek. ŽK: 3:2 (Urazil, Kubík, Kouba - Vintr, Novotný). Rozhodčí: Crkva - Vejčík, Hakr.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Čekal nás těžký soupeř a v prvních třiceti minutách jsme to také pocítili. Bohužel jsme prohrávali už 1:3, museli do toho sáhnout a pak jsme začali konečně hrát. Podařilo se nám ještě do poločasu otočit. Druhý poločas přišlo galapředstaveni neproměněných šancí a soupeře jsme přehráváli. A jak se říká, nedáš - dostaneš se potvrdilo a soupeř vyrovnal. Zápas jsme chtěli vyhrát a v poslední nastavené minutě za to vzal Kouba a vymetl pavouky z hostující brány. Myslím, že divákům se zápas musel líbit, když k tomu přispěli i hosté svojí kvalitní hrou. A kdyby to skončilo třeba 11:7,nikdo by se nedivil. Musím pochválit všechny. Ani za stavu, kdy jsme prohrávali, se kluci nepoložili a dokázali zápas vyhrát. Vyzdvihnout musím Krenauera. Začal na stoperu a po přeskupení šel dopředu a byl to on, který zavelel k obratu. Kubík naskočil z lavičky a opět ukázal, jak je velmi platný. Teď nás čeká derby ve Zlatce. Bude to těžký zapas, ale věřím, že jsme schopni bodovat i tam."