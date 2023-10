/FOTOGALERIE, VIDEO/ Deváté kolo A skupiny fotbalové I.A třídy "vyhnalo" celky z Českokrumlovska vesměs na hřiště soupeřů. Zlatá Koruna a Kaplice vezou po bodu za remízy. Dolní Dvořiště vedlo na hřišti lídra, nakonec zůstaly tři body ve Strunkovicích.

Fotbalová I.A: Čkyně - Kaplice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Planá - SK Zlatá Koruna 1:1 (0:0)

Branky: 75. (PK) M. Cimerhanzl - 66. L. Konečný. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Kollmann - Kříž st., Kříž ml.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: "Planá má kvalitní posílený tým. Navíc měl soupeř výškovou převahu. My nemáme co ztratit, jsme nováček, takže můžeme jen překvapovat. Domácí tam měli v první půli nějaké drobné šance po standardkách, my tam měli pár pěkných střel. Bylo to vyrovnané. Ve druhém poločase se nám zranil Wagner a museli jsme sáhnout do sestavy. Šli jsme do vedení, měli víc míč na kopačkách, ale bez větších šancí. Pak přišla po ofsajdu penalta, kterou odmával asistent rozhodčího a domácí srovnali. Zápas asi dospěl do zasloužené dělby bodů."

SK Čkyně - Kaplice 0:0

ŽK: 3:2. Rozhodčí: Pravda - Trkovský, Brodský.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "Ze Čkyně si vezeme podle mne zasloužený bod. Fotbal moc krásy nepobral, ale my jsme již v situaci, kdy musíme bodova a ne hrát na krásu. Kluky musím pochválit za nulu vzadu, ale dopředu nám to pořád skřípe. Nejsme klidní ve finální fázi a nepadá nám to tam."

Strunkovice nad Blanicí - Dolní Dvořiště 3:1 (0:0)

Branky: 55. R. Žurek, 63. V. Páník, 93. S. Pravda - 52. Š. Štifter. ŽK: 4:5. Rozhodčí: Ondřej - Novák, Mazour.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Než zhodnotím samotný zápas, musím pochválit celý tým za výkon v zápase a poděkovat klukům z béčka, kteří nám jeli pomoct alespoň na lavičku. Taktéž poděkovat musím fanouškům, kteří vyrazili s námi. Opět jsme museli improvizovat v sestavě z důvodu výpadku hráčů, když mezi zraněné usedli Rozhoň s Krenauerem. Na stopery tedy museli Štifter s Micákem a zejména první poločas hráli opravdu výborně. Až na jednu šanci jsme domácí k ničemu nepustili. Sami jsme tam měli nějaké útoky, které jsme nedotáhli do konce. Druhý poločas jsme začali výborně a šli do vedení. Štifter to trefil opravdu parádně. Bohužel jsme inkasovali ze dvou standardek, které jsme nepohlídali. Snažili jsme se o vyrovnání. Bohužel pro nás to domácí obrana udržela a v posledních minutách jsme inkasovali na 3:1, když jsme hráli vabank. I tak jsme odjížděli s hlavou nahoru. Bohužel nás trápí velká marodka. Musíme se pomalu dát dohromady, připravit se na Čkyni a urvat doma tři body."