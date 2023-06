/FOTOGALERIE/ Fotbalové celky z Českokrumlovska tentokrát v I.A třídě shodně padly se svými soupeři 0:2. Trenéry musí mrzet špatná koncovka.

Fotbalová I.A třída: Planá u ČB - Dolní Dvořiště. | Foto: Adéla Bršťáková

Planá u ČB - Dolní Dvořiště 2:0 (1:0)

Branky: 21. Jánošík Ondřej, 57. Šteyer Petr.

"Hodnocení utkání je takové smíšené. Fotbal se hraje na góly. Domácí se trefili dvakrát a my bohužel ani jednou. Možná, kdyby se hrálo ještě dnes, tak ten gól nedáme. Jinak můžu říci, že jsme byli lepším týmem. Ukázalo se, že nám chybí střelec. Na to doplácíme," hodnotil utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a doplnil: "Příští kolo hostíme Vodňany. Budeme chtit v posledním domacim zápase bodovat!"

Spartak Kaplice - SK Mirovice 0:2 (0:1)

Branky: 36. Převrátil Jakub, 81. Vondrák Tomáš.

"Domácí duel s Mirovicemi jsme chtěli zvládnout a rozloučit se s diváky vítězně. Poslední dva zápasy hrajeme venku. To se nám sice nepovedlo, ale kluci odevzdali to, na co momentálně mají. Na horní čtyřku nyní nemáme, to si musíme přiznat. Gratuluji soupeři ke třem bodům," komentoval utkání kaplicý trenér Zbyněk Ginzel a dodal: "Na rovinu musím přiznat, že již vyhlížím konec sezony. Potřebujeme se dát dohromady po zdravotní stránce. Soutěž dohráváme v 11 lidech z původního kádru 18 až 20 lidí."