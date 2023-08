/FOTOGALERIE, VIDEO/ První sadou zápasů odstartovala A skupina fotbalové I.A třídy. Z klubů z Českokrumlovska nejlépe do sezony vkročil nováček ze Zlaté Koruny.

I.A: Zlatá Koruna - Prachatice 3:0 (2:0). | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Zlatá Koruna - Tatran Prachatice 3:0 (2:0)

Branky: 3. Wagner, 28. Persán, 47. Šebelka. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Kříž st. - Kříž ml., Picka.

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: "Velká spokojenost panuje z úvodního utkání s Prachaticemi, ve kterém jsme zvítězili 3:0. Do první šance se ale dostal hostující tým a kdyby brankaŕ Trnka nepředvedl skvělý zákrok, tak už jsme mohli od první minuty prohrávat. Ale jak se říká, nedáš - dostaneš, tak jsme ve třetí minutě utkání dokázali využít standardku a dát první gól v I.A třídě. Dostali jsme se vice do hry a zaslouženě přidali i druhou branku. Druhý poločas jsme ani lépe začít nemohli a přidali ve 46. minutě třeti branku. Hráli jsme zodpovědně a hlavně jako tým. Mám velmi dobrý pocit z toho, jak jsme dokázali utkání zvládnout celých 90 minut. Hračům patří dík za skvělý herní výkon."

1/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 2/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 3/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 4/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 5/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 6/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 7/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 8/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 9/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 10/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 11/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 12/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0). 13/13 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.A: Vimperk - Kaplice 2:1 (0:0).

Šumavan Vimperk - Spartak Kaplice 2:1 (0:0)

Branky: 68’ Čech, 90’ Rod - 54’ Pulec. Bez karet. Rozhodčí: Jarolím - Tauber, Kotnauer.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "Do nového soutěžního ročníku jsme chtěli vstoupit vítězně, což se nám nepodařilo. První poločas byl vyrovnaný bez gólového efektu. Ve druhém poločase si troufnu říci, že jsme byli lepší, dali Pulcem vedoucí branku a měli i další šance Česákem a Gutheisem. Ty jsme neproměnili a soupeř trestal gólem na zadní tyči. Chtěli jsme to zlomit a vyhrát i v 90. minutě, ale po naší špatné přihrávce soupeř udeřil do naší otevřené obrany a potrestal nás. Myslím, že nevyhrál lepší tým, přesto soupeři gratuluji ke třem bodům."

FK Dolní Dvořiště - Slavoj Hrdějovice 2:3 (1:1)

Branky: 45+1 Š. Štifter, 75. O. Kouba - 7. M. Pavel, 46. a 80. L. Kaisler. ŽK: 3:1. ČK: 1:0 (70, V. Aibl). Rozhodčí: Herzog - Studený, Ernst.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Bohužel, vstup do sezony se nám nepovedl výsledkově. Šancí jsme měli celkem dost, navíc nepromeněná penalta. Góly dostaneme po našich chybách. Je to škoda. Ale nebudeme z toho dělat ukvapené závěry. Musíme se poučit a makat dál."