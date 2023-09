/FOTOGALERIE/ Třetí kolo A skupiny fotbalové I.A třídy přineslo derby mezi Zlatou Korunou a Dolním Dvořištěm. Výhru slavili domácí. Pro tři body si do Vodňan dojeli hráči Spartaku Kaplice.

Derby fotbalové I.A: Zlatá Koruna - Dolní Dvořiště 2:1. | Foto: Adéla Bršťáková

SK Zlatá Koruna - FK Dolní Dvořiště 2:1 (0:0)

Branky: 63. F. Persán, 70. M. Král - 73. Š. Štifter. ŽK: 2:3 (Voráček, Persán - Štifter, Micák, Urazil). Rozhodčí: Písek - Jelínek, Hakr. Diváci: 150.

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: "Jsem rád, že jsme v domácím prostředí navázali na úspěšný vstup do sezony a porazili Dolní Dvořiště. V prvním poločase jsem ale postrádal z naší strany větší aktivitu a také více klidu na míči. Proto i první půle skončila bez branek. Druhý poločas už byl z naší strany herně lepší, dokázali jsme vstřelit dvě branky. Soupeř však na naši druhou branku dokázal rychle zareagovat z přímého kopu a zápas se mu tak podařilo ještě zdramatizovat. V závěru utkaní jsme měli ještě dvě vážnější příležitost, kdy jsme nastřelili břevno a tyč. I přes zvýšenou aktivitu Dolního Dvořiště v závěru utkání se nám podařilo zápas dohrát do vítězného konce.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Chtěli jsme ze Zlatky odvézt minimálně bod. Bohužel se nám to nakonec nepovedlo. Mohu ovšem říct, že na ten bod určitě bylo. První poločas jsme domácí k ničemu nepoušteli až na výjimku Matuše, kdy se sám zjevil na vápně a minul. Sami jsme měli nějaké šance, které jsme nedotáhli do gólové radosti. Ve druhém poločase domácí odskočili na dvě branky. První trefa byla o dokonalosti Persána. Druhá trefa bohužel padla po situaci, na kterou jsem upozorňoval. Podařilo se nám snížit. Měli jsme i šance na vyrovnání, ale bohužel. Dle mého remíza by zápasu slušela. Pochválit ale musím všechny. Opravdu to, co jsme si řekli, kluci na hřišti plnili. Tentokrát musím zmínit Micáka, předvedl opravdu výborný výkon jak ve hře dopředu, tak dozadu. Domácím gratuluji a troufnu si říci, že tento rok mohou patřit k favoritům soutěže. My se teď musíme připravit na Vodňany a věřím, že při příležitosti slavností zůstanou body doma."

FK Vodňany - Spartak Kaplice 0:2 (0:1)

Branky: 31. L. Fučík, 88. M. Pulec. ŽK: 1:2 (Vokatý - Divoký, Ješina). Rozhodčí: Kovařík - Vejčík, Juráň.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "Do Vodňan jsme již museli jet pro tři body, což se nám povedlo. Kluci začali odhodlaně a první čtvrthodinu jsme byli lepším týmem. Pak jsme polevili, soupeř mohl jít do vedení, ale zachránil nás gólman Fanda Říha. Pak jsme dali krásný gól po pasu Gutheise na Česáka, který utekl obraně a krásně naservíroval míč Fučíkovi před odkrytou branku. Druhý poločas byl na můj vkus z obou stran kostrbatý. Zaveleli jsme ke střídání, šli tam zkušenější hráči a bylo to znát. Jak Lesňák, tak i Pulec vnesli klid do hry a střeou Pulce zpoza vápna k tyči jsme nakonec utkání rozhodli. Děkuji celému týmu za předvedený výkon."

Ostatní výsledky:

Borek – Prachatice 2:2 (1:2)

Branky: 17. M. Michal, 51. (PK) R. Horejš – 25. O. Šváb, 31. J. Makoš. ŽK: 2:4. ČK: 1:1 (92. V. Baščevan – 83. Hopfinger). Rozhodčí: Barva.

Sousedovice – Strunkovice 1:2 (1:1)

Branky: 12. M. Křiváček – 21. A. Kadlec, 63. J. Nosek. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Vejčík.

Planá u ČB – Čkyně 1:3 (1:2)

Branky: 14. D. Kořínek – 6. a 41. I. Pinke, 79. T. Děd. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Herzog.

Vimperk – Hrdějovice 5:2 (3:1)

Branky: 15. V. Pankratz, 27. T. Žofka, 37. a 62. T. Koloušek, 59. O. Rod – 5. J. Šíma, 69. M. Studnička. ŽK: 1:0. Rozhodčí: Vican.

Blatná – Kamenný Újezd 2:0 (1:0)

Branky: 4. a 75. M. Šimůnek. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Bartůněk.