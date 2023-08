/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalová A skupina I.B třídy zdvihla oponu nové sezony. Na Českokrumlovsko však první kolo moc radosti nepřineslo.

I.B třída: Lhenice - Frymburk. | Video: Jan Klein

Boršov nad Vltavou – Chvalšiny 5:1 (2:0)

Branky: Benhák 2, Řežáb, Kofroň, Čuřík – Anderle.

„Bezprostředně po zápase se nám v hlavách slučovalo zklamání a upřímné naštvání. Troufám si říci, že všem, bez výjimky. S krátkým odstupem času si říkám pouze výmluvné bohužel. Odehráli jsme takzvaný zápas blbec, kde se nám zhola nic nedařilo. Do zápasu jsme vstoupili s míčem na kopačkách a hodlali jsme se prezentovat kombinačním fotbalem, jenomže naše úmysly nikam nevedly. Soupeř nás téměř nedostupoval, nepresoval a dovolil nám hrát. My jsme ovšem nebyli schopni myšlenku přetavit v kloudné řešení a Boršov naše ztráty trestal. Valily se na nás protiútoky a poté, co jsme v krátkém sledu dvakrát inkasovali, čelila nám navíc dobře organizovaná obrana,“ komentoval první poločas vedoucí chvalšinského týmu Imrich Hrabovský a pokračoval: „Přestože jsme po půli nic nezalili a měli jisté plány, jak se dostat do utkání, znovu nám utekl začátek a než jsme se stačili vzpamatovat, prohrávali jsme 0:5 a bylo po zápase. Ani tak jsme ale zbraně nesložili. Chtěli jsme docílit alespoň méně krutého výsledku a když Boršov ze hřiště sundal Fandu Benháka, byla hra téměř v naší režii. Dvakrát nás však zastavilo zazvonění brankové konstrukce a když jsme gólu po dřině dosáhli, radost nám sebral tendenčně zdvihnutý praporek sudího Zevla. Alespoň té čestné trefy jsme se sice dočkali, jenomže příliš pozdě, abychom na ní nějakým způsobem navázali a utkání bylo ukončeno ještě před dovršením řádné hrací doby. Kluky chválím za bojovnost. Za to, že zápas nevzdali a bojovali až do konce. Teď tuhle událost musíme hodit za hlavu a jak na tým apeloval kapitán Michal Postl, musíme navázat na hru, jíž jsme předváděli v přípravě a která nám v jejích kláních fungovala.“

1/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Mladé 0:0. 2/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Mladé 0:0. 3/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Mladé 0:0. 4/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Mladé 0:0. 5/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Mladé 0:0. 6/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Mladé 0:0. 7/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Mladé 0:0. 8/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Mladé 0:0. 9/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Mladé 0:0. 10/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Mladé 0:0. 11/11 Zdroj: Libor Granec Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Mladé 0:0.

Kaplice B – Mladé 0:0

Do šancí se dostávali oba soupeři, ale neměli přesnou mušku. Proto také utkání skončilo spravedlivou dělbou bodů.

Roudné B – Český Krumlov B 0:5 (0:4)

Branky: Poláček 3, Šára a Matuška.

V souboji záloh týmů z vyšších soutěží dal Slavoj prostor hráčům, kteří nebyli tolik vytíženi v předchozím duelu áčka. „Jsem spokojen s přístupem hráčů, v jakém tempu odehráli první poločas. Ve druhé půli už jsme nebyli tolik produktivní, i když jsme si vytvořili několik brankových příležitosti. Celkově chválím předvedený výkon mužstva a dobrý vstup do nové sezony,“ uvedl pro klubový web trenér Pavel Lattner.

Trhové Sviny B – Loučovice 6:1 (2:0)

Branky: Macák 2, Popovič, Graman, Tuscher a Korčák – Ardó.

Béčko Trhových Svinů bylo na úvod sezony pro nováčka až příliš těžkým soustem.

Ledenice – Větřní 5:2 (2:0)

Branky: Maxa 2, Bicera, Čouza a Hrubý – Weinhard a Bauer.

Větřní nemělo moc povedenou přípravu a začátek sezony mu také nevyšel.

Lhenice – Frymburk 2:1 (2:0)

Branky: Krejčí a P. Prenner – Králik.

Frymburk na hřišti soupeře, který hrál v minulé sezoně vyšší soutěž, bojoval, ale na body to tentokrát ještě nestačilo.