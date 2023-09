/FOTOGALERIE/ Po třech kolech fotbalové I.B třídy zatím pokračuje bez ztráty bodu béčko Českého Krumlova. Solidní rozjezd do sezony mají i ve Chvalšinách.

Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Větřní 4:3 (3:1). | Foto: Libor Granec

Olešnice – Český Krumlov B 2:4 (2:1)

Branky: 20. M. Lechner, 21. L. Lenk – 25. a 61. M. Matějček, 67. V. Kubát, 74. D. Poláček. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Janovský.

Domácí se sice dostali po dvou slepených gólech do vedení, béčko Krumlova však nesložilo zbraně a naopak začalo šlapat. Kombinační hrou i na těžkém terénu svého soupeře hráči Slavoje přehrávali a zaslouženě celé utkání otočili ve svůj prospěch.

Frymburk – Loučovice 0:0

ŽK: 0:1. Rozhodčí: Křížek.

Nováček si ve Frymburku věřil na body. Loučovice začaly aktivně, naopak Frymburk hrozil ze standardek. Ve druhém poločase měli hosté dvě velké šance, které však domácí gólman zneškodnil. Nakonec se v derby body dělily.

Fotbalová I.A: Zlatka jede dál bez ztráty kytičky, konečně zabrala i Kaplice

Trhové Sviny B – Chvalšiny 1:3 (1:2)

Branky: 30. D. Majer – 12. M. Sivák, 39. a 76. J. Decarli. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Svoboda.

"Do Slavče jsme cestovali s tím, že bychom rádi navázali na vítězství z minulého týdne, navíc pro nás bylo naprosto potřebné, abychom se o body přihlásili i na venkovním bojišti. Rozhodně nás nečekal lehký zápas, kluci ovšem znovu zahráli zodpovědně odzadu, svědomitě bojovali a kdyby se nám podařilo vytěžit více, mohlo pro nás být ještě veseleji. Šance na to byly, ale takový je fotbal. Domácí dokázali být nepříjemně nebezpeční, naštěstí ale naše defenziva většinu takových situací eliminovala a vyrovnávací branka nás nijak výrazně neovlivnila. Opět musím kluky pochválit za předvedený výkon. Poctivě to odmakal celý tým, tahle výhra je pro nás velmi cenná a přestože máme stále na čem pracovat, výrazně převládají pozitiva. Vidět jsou také naše letní posily, byť se do hry ještě nedostaly všechny. Dominik Fuciman naší hře dává hodně, jen se nám asi vystřílel v přípravě (smích). Jeho chvíle ale přijdou, až to budeme opravdu potřebovat, tím jsem si jistý. Velkým plusem navíc je, že se gólově zadařilo našemu mladíkovi Martinu Sivákovi. Potřebuje sbírat zkušenosti a vstřelená branka mu rozhodně pomůže a dodá sebedůvěru. Z Kuby Decarliho se navíc stává neohrožený střelec. V týmu vládne dobrá nálada a všichni doufáme, že bude i po následujícím kole, ačkoliv to bude náročné. Přijedou Lhenice, které mají dostatek zkušeností z vyšší soutěže, přesto je bereme jako každého jiného soupeře a tak také do klání vstoupíme. Také ony ještě nezaváhaly a my se pokusíme o jakékoliv přerušení jejich dosavadní šňůry. Jsem si naprosto jíst, že kluci do toho dají vše a možná ještě víc," komentoval výhru Chvalšin vedoucí týmu Imrich Hrabovský.

Herně to nebylo špatné, ale výsledek je propadák, říká trenér Pavel Lattner

Kaplice B – Větřní 4:3 (3:1). 4. 0. Říha, 16. J. Smolen, 34. I. Presniakov, 58. F. Říha – 20. R. Weinhard, 74. a 91. (PK) R. Bauer. ŽK: 3:5. Rozhodčí: Švec.

Favorizovaní domácí šli do utkání s cílem získat tři body. Měli utkání pod kontrolou, i když soupeř zlobil a v závěru utkání zdramatizoval. Na vyrovnání však již Větřní nemělo čas.