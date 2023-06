/FOTOGALERIE/ Postupující Zlatá Koruna se tentokrát trápila s Olešnicí, rozhodující krok k záchraně udělali fotbalisté Chvalšin.

Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Hrdějovice. | Foto: Libor Granec

Zlatá Koruna – Olešnice 3:2 (0:2)

Branky: 49. Kroupa Michal, 79. Konečný Lukáš, 88. Persán František – 15. Ragaň Adrian, 32. Koktavý Martin.

„Utkání s Olešnicí jsme nezačali vůbec dobře a vlastní chybou jsme nabídli soupeři skórovat. V prvním poločase jsme se nedokázali prosadit, naše hra vázla a soupeři se podařilo přidat druhou branku. V úvodu druhého poločasu se nám podařilo snížit brankou z rohu. Měli jsme sice více ze hry, ale na vyrovnávací branku jsme čekali až do 80. minuty. Vítězný gól vstřelil až v samém závěru František Persán. Olešnice sehrála dobré utkaní a pro nás to nebyl jednoduchý zápas,“ komentoval utkání domácí trenér Jan Prener.

Chvalšiny – Trhové Sviny B 4:2 (1:1)

Branky: 19. Fučík Lukáš, 65. Anderle Michal, 81. Holas Tomáš, 90. Fučík Lukáš – 34. Valter Jiří, 52. Rolínek Luděk.

„V seriálu zápasů proti rezervám nás čekal poslední třetí díl a my chtěli navázat na své předchozí výkony, kdy se nám dařilo herně a konečně i střelecky. Nevěděli jsme, s čím soupeř přijede, kolik kluků z A týmu svým kamarádům pomůže, přesto jsme měli jasný cíl. Vyhrát! Hodlali jsme využít našeho nejlepšího střelce Lukáše Fučíka, který se po svém trápení konečně potkal s formou a začalo mu to tam padat. Přesně to jsme potřebovali a dostali se do vedení. Bohužel jsme přistoupili na hru Svinů bez vyššího pohybu, nechali se herně uspat a dovolili jim vyrovnat. Po přestávce jsme navíc propadli ve třech po sobě jdoucích soubojích a následkem toho se dostali do manka. Do konce utkání však zbývalo ještě dost času a my věřili, že nic ztraceného není. Trenérovi navíc vyšel tah se střídáním. Po pouhých pěti minutách na hřišti se po skvělé práci Josefa Motze prosadil Michal Anderle a zbytek zápasu už byl v našich rukách. Zanedlouho na svou důležitost pro tým poukázal i Tomáš Holas, když si došel pro faul a protože trestný kop z kopačky Vojty Decarliho donutil hostujícího gólmana k nejistému zákroku, byl zkušeňák Holi přesně tam, kde měl být a vrátil nám vedení. Vše sice mohlo být ještě jinak, kdyby se Spartaku podařilo znovu vyrovnat. Bylo k tomu zatraceně blízko, ale za Cábou zazvonila tyč a konečnou podobu výsledku určil druhým gólem Lukáš Fučík, když svůj klidný postup od poloviny hřiště zakončil efektivním lobem,“ komentoval utkání vedoucí domácího celku Imrich Hrabovský a doplnil: „Některé pasáže zápasu jsme si zbytečně zkomplikovali a dostali nejen soupeře do hry, ale sami sebe vystavili zbytečným problémům. Buď jsme špatně komunikovali nebo nemluvili vůbec, navíc jsme hráli hodně ze stoje. Zápas jsme ale zvládli a to je pro nás nesmírně důležité. Udělali jsme důležitý krok k záchraně. Ve hře je devět bodů a náš náskok před předposledním Sedlecem nyní činí bodů jedenáct. Ostatní skupiny nám také hrají do karet. Rozhodně se ale nechceme nechat uchlácholit a sezonu rozhodně budeme chtít dohrát s co nejlepším možným výsledkem. Podtrhnout se nám to, doufejme, povede hned v sobotu, kdy zajíždíme do Větřní. Očekávám zdravě vyhecovaný zápas a to zejména v podobě Pavla Sluky na straně domácích a Kuby Cifreunda v našich řadách.“

Větřní – Roudné B 1:5 (1:1)

Branky: 39. Ješina Miroslav – 37. Tomášek Jan, 50. Král Jaroslav, 59. Tomášek Jan, 62. Tomášek Jan, 67. Hrouda Dominik.

„První poločas byl z naší strany ještě celkem dobrý, bohužel ve druhé půli jsme propadli zbytečně našima chybama a soupeře dostali na koně, potom už hosté hráli mnohem líp než my a dávali hezké góly. Druhá půle ukázala kvalitu soupeře hlavně v pohybu a nám to ukázalo rezervy. Je vidět, kdo jak trénuje. Soupeř trénuje a má kvalitu, náš tým trénuje, jak se mu chce a má pak nekvalitu. Aspoň nám to ukazuje zrcadlo a každý si musí sám říct, co je potřeba zlepšit. Myslím, že odpověď zná většina hráčů,“ komentoval porážku trenér Rudolf Weinhard.

Frymburk – Velešín 9:1 (7:1).

Branky: 9. Tichovský Petr, 10. Králik Miloš, 16. Králik Miloš, 38. Malina Matěj, 41. Budík Stanislav, 43. Králik Miloš, 44. Králik Miloš, 54. Šisler Jan, 68. Točík Aleš – 32. Škorvánek Patrik.

Favorit rozhodl utkání během první čtvrthodinky. Velešín již je delší dobu smířen se sestupem do okresu. V utkání kraloval domácí kanonýr Králik, autor čtyř branek.

Kaplice B – Hrdějovice 0:3 (0:1)

Branky: 24. Pavel Miroslav, 67. Záveský František, 74. Studnička Miroslav.

Papírový favorit potvrdil své postavení v tabulce. Hra sice byla opticky vyrovnaná, ale hosté se dostávali více do šancí a tři z nich také proměnili.