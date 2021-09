Favorité v tomto kole potvrdili svou roli. Dolní Dvořiště dokázalo zvítězit na půdě Loučovic, přestože uklidňující trefy přidalo až v samotném závěru. Fotbalisté Frymburku konečně prolomili smůlu v koncovce a hladce porazili Chvalšiny, které klesly až na samé dno. Očekávané vítězství přidala i Zlatá Koruna, ale Větřní na jejím hřišti statečně vzdorovalo.

SK Zlatá Koruna – SK Větřní 2:1 (1:1)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Povedl se nám vstup do zápasu a brzy jsme se ujali vedení, nicméně první půle nebyla tak fotbalová, jak bychom si představovali a bylo to spíše o bojovnosti a nasazení. Soupeř navíc stihl. Do druhého poločasu jsme vstoupili s větším nasazením a vytvořili jsme si šance, z nichž se jedna ukázala jako vítězná. Větřní u nás hrálo poctivý fotbal a nedalo nám nic zadarmo. O to více si ceníme vítězství, které se nerodilo lehce. Teď už se těšíme na sobotu, kdy přivítáme lídra tabulky Hrdějovice.“

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Tentokrát i přes prohru budu pozitivní a kluky pochválím. Odvedli maximum a makali celý zápas. Sestavu jsme dávali celkem těžko dohromady, protože se nám kupí zranění a někteří museli do práce. Domácí mají velmi zkušené mužstvo a v něm kluky, kteří hráli stabilně divizi a krajský přebor a ve svých předchozích klubech byli stálicemi základní sestavy, U nás naopak někteří teprve letos začínají hrát stabilně I. B třídu. Jsem rád a vážím si toho, jak to kluci odbojovali. Na víc tentokrát nebylo a domácí byli o ten gól zkrátka lepší. Gratuluji soupeři a přeju mu, ať se povede v budoucnu naplnit postupový cíl. Lidi kolem fotbalu ve Zlaté Koruně mám rád, vždy to tam bylo o dobré partě na hřišti i mimo něj. Děkujeme jim i za hezké posezení po zápase.“

Branky: 5. Wagner, 66. Persán – 29. Podskalský. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Pánek – Heinzl, Marek. Diváci: 70.

Vltavan Loučovice – FK Dolní Dvořiště 0:3 (0:1)

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Proti týmu z čela tabulky jsme se chtěli prezentovat především poctivou defenzivou, což se nám v první půli až na jednu gólovou střelu zpoza vápna dařilo, a po získání míče využít nějaké okénko v obraně hostů. Bohužel jsme ale směrem dopředu střídali zmar a bídu. Druhý poločas začal v obdobném duchu. Po hodině hry přišlo úplně zbytečné vyloučení Matulíka, přesto se obraz hry moc neměnil. Soupeř už si nějaké příležitosti vytvořil, tečovaná střela dokonce rozezvučela tyč. Ale i my se v deseti konečně dostali k šanci na vyrovnání, Janků však hlavou těsně minul. V závěru pak do naší otevřené obrany zasadilo Dvořiště další dvě rány a bylo hotovo.“

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Zápas se mi hodnotí příjemně. Jeli jsme do Loučovic pro body, i když náš kádr trápí zranění, a ty si, myslím po právu, odvážíme. Utkání jsme měli pod kontrolou, přestože jsme se nedostávali tolik do šancí jako v minulých zápasech, a domácí jsme až na nějaké náznaky k ničemu nepustili. Výborně nám zahrála obrana dirigovaná Krenauerem. Ostrou premiéru v základní sestavě měl náš benjamínek Mac Tesař, který musel na levého beka a zápas zvládl velmi dobře. Další mladík Pavel Pecha naskočil na poslední čtvrthodinku a měl podíl na obou brankách v závěru. Vyzdvihnout musím i našeho kapitána Šimona Štiftera, který tým táhne. Koho však musím ještě zmínit, je náš manažer Venca Lattner. Po postupu do I. B třídy byl nasazen do dvou utkání a shodou okolností pokaždé na poslední minuty proti Loučovicím. Jeho bilance představuje dva zápasy, čtyři odehrané minuty a dva góly. Není to nádhera?“

Branky: 20. a 89. Štifter, 90. Lattner. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (59. Matulík). Rozhodčí: Hladík – Písek, Křížek. Diváci: 75.

Šumava Frymburk – Sokol Chvalšiny 4:0 (2:0)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Zpočátku se hrál vyrovnaný duel spíše mezi vápny. Po vedoucí brance se hosté snažili vývoj zvrátit, ale jejich snahu otupila naše druhá trefa. Po změně stran už jsme převzali otěže, byli jsme lepší a přidali další dvě branky. Mohlo jich být i víc, ale na druhou stranu jsme rád, že se střelecky prosadili i jiní hráči než Šísler.“

Branky: 26. Račák, 34. Bagoni, 58. Ribár (pen.), 80. Šísler. ŽK: 3:4. Rozhodčí: Muzika – Holub, Janda. Diváci: 100.