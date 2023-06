/FOTOGALERIE/ Fotbalová A skupina I.B třídy se již pár víkendů dohrává víceméně z povinnosti. O postupu Zlaté Koruny i sestupu Velešína a Sedlece je dávno jasno. Na programu byla předposlední sada zápasů této sezony.

Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Sedlec. | Foto: Libor Granec

Chvalšiny – Hrdějovice 4:5 (1:3)

Branky: 36. Fučík Lukáš, 67. Kaprál Radovan, 75. Anderle Michal, 90. Anderle Michal – 8. Kaisler Lukáš, 20. Kaisler Lukáš, 22. Tressl Miroslav, 61. Pavel Miroslav, 78. Kaisler Lukáš.

„S Hrdějovicemi jsme chtěli uhrát dobrý výsledek. Proti celkům z horních pater tabulky se umíme prezentovat líbivým fotbalem a dokážeme s nimi držet krok. Toho jsme se chtěli držet a v naší víře byla i možnost, že ukořistíme nějaký bod. Bohužel jsme vlastními chybami soupeři nabízeli gólové příležitosti a ten je s velkou úspěšností využíval. Když jsme po jednadvaceti minutách prohrávali 0:3, kdekdo by nás zřejmě odepisoval. Kluci se ale nevzdali a za to jim patří mé uznání. Potřebovali jsme se chytit gólem. To se nám podařilo zásluhou Fučíka, zvedli jsme se a v závěru poločasu jsme byli blízko umazání manka na rozdíl jediného gólu. Sice jsme se neprosadili, ale věděli jsme, že i za takhle nepříznivého stavu můžeme hrát důstojnou roli. Sáhli jsme na sestavu, prostřídali a věřili, že se soupeř chytne v Csaplárově pasti,“ hodnotil s úsměvem první půli chvalšinský vedoucí týmu Imrich Hrabovský.

„Nevyšla nám ani další možnost, jak se dostat na dostřel a po následující minele nám Slavoj znovu odskočil. Podruhé jsme prohrávali o tři. Ani to nás ovšem nesundalo na kolena a druhý poločas se nesl v dobrém střídání. Nejprve tvrdou ranou snížil Kaprál, jenž nastoupil po přestávce a po šesti minutách na place se uvedl náš žolík Anderle. Byli jsme v kontaktu se soupeřem a snažili se o vyrovnání, jenže Hrdějovice byly v útoku opravdu vražedné a znovu jsme inkasovali. Dostali jsme se do poslední desetiminutovky a neměli co ztratit. Soustředili jsme se na útok a po několika neproměněných šancích se dočkali. Byl u toho znovu Anderle. Bohužel už běželo nastavení a na další snahu nezbyl čas. Byli jsme svědky slušného a pohledného zápasu bez karet a s množstvím gólů. Divákům se zápas musel líbit, nás ovšem mrzí, že jsme nedosáhli alespoň na dělbu bodů. Když doma vstřelíme čtyři góly a přesto nevyhrajeme, jasně to ukazuje na krásu fotbalu, ale zároveň na jeho krutost. Zkrátka jsme dostali lekci z produktivity. Kluky ovšem chválím. Nesložili zbraně a přestože jsme dvakrát prohrávali o tři góly, dokázali zápas pěkně zdramatizovat,“ doplnil ke druhé půli Imrich Hrabovský a pokračoval. Další víkend nás čeká dohrávka prvního jarního kola proti Frymburku a my všechny naše fanoušky zveme na rozloučení se sezónou. Pozor, hrajeme už v 10 hodin dopoledne.“

Fotbalový okres mužů na Českokrumlovsku je po víkendu rozhodnut

Zlatá Koruna – Mladé 3:1 (2:1)

Branky: 8. Štěpánek Martin, 21. Šebelka Jan, 79. Wagner Jakub – 26. Linhart Tomáš.

„Zasloužené vítězství a neporazitelnost v domácím prostředí v této sezoně, na které jsme navázali i v utkaní s Mladým. Do vedení jsme se dostali již v 8. minutě, druhou branku vstřelili ve 20. minutě. Soupeř ale po naší hrubce dokázal stav do poločasu snížit. V úvodu druhého poločasu si Mladé vytvořilo větší gólovou možnost, kterou však nedokázalo proměnit. Třetí branku jsme dali v 80. minutě a tím byl zápas rozhodnut. Nicméně, třešničkou na dortu bylo po skončení utkání předání poháru a medailí pro náš tým jako vítěze 1.B třídy. Ještě bych rád vyzdvihl i naše benjamínky, mladší přípravku, která rovněž vyhrála první místo ve své kategorii,“ komentoval utkání trenér Zlaté Koruny Jan Prener.

Vodňany si z Dolního Dvořiště nakonec odvezly všechny tři body

Frymburk – Větřní 1:1 (1:1)

Branky: 9. Malina František – 2. Taher Jakub.

V souboji ze středu tabulky byli fanoušci svědky všeho důležitého již v první desetiminutovce, kdy padly obě branky.

Ledenice – Velešín 4:4 (4:1)

Branky: 15. Hinterhölz Václav, 20. Hinterhölz Václav, 35. Maxa Tomáš, 43. Maxa Tomáš – 17. Šálek Stanislav, 57. Zimek František, 65. Blumtritt Matěj, 89. Pomije Tomáš.

Sestupující Velešín potrápil dalšího favorita. Tentokrát dokázal zápas zremizovat ze stavu 1:4. Škoda, že se takto nedařilo dříve.

Kapličtí vezou z Vimperka bod a pojistili si páté místo tabulky

Kaplice B – Sedlec 3:2 (0:2)

Branky: 73. Divoký Jiří (pen.), 78. Rypáček Radim, 90. Divoký Jiří – 17. Pešek Milan (pen.), 45. Pešek Milan.

Podle postavení v tabulce mělo být utkání záležitostí domácích. Ti také začali aktivněji, ale branky v prvním poločase střílel pouze soupeř. Po hromadném střídání domácích do druhé půle se aktivita Spartaku zvýšila a celý druhý poločas se nesl v jejich velké převaze. Za snahu byli domácí odměněni, když od 73. minuty nastříleli tři branky a zápas otočili ve svůj prospěch.