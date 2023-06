/FOTOGALERIE/ Tak trochu jen z povinnoti se dohrává A skupina fotbalové I.B třídy. Jasno je o postupu i sestupech.

Fotbalová I.B třída měla na programu další kolo. Ilustrační foto. | Foto: Libor Granec

Sedlec – Zlatá Koruna 0:6 (0:3)

Branky: 4. Šebelka Jan, 10. Štěpánek Martin, 45. Voráček Lukáš, 70. Wagner Jakub, 73. Wagner Jakub, 83. Šebelka Jan (pen.).

„Začátek utkaní v Sedleci nám vyšel a po pěkných fotbalových akcích jsme vedli v 10. minutě o dva góly. Lví podíl na obou úvodních brankách měl Martin Štěpánek, který první branku připravil a druhou sám vstřelil. Nicméně na další gól jsme čekali až do konce první půle kdy se trefil novic v našem dresu Lukáš Voráček. Ve druhém poločase se v roli útočníka představil Jakub Wagner a vstřelil dvě branky, obě hlavou. Tu poslední, šestou, jsme vstřelili až v samém závěru utkání z penalty. Jsem rád, že držíme dlouhodobý gólový standard, který jsme dokázali naplnit i v tomto utkání,“ hodnotil utkání trenér Zlaté Koruny Jan Prener.

Větřní – Chvalšiny 0:2 (0:1)

Branky: 37. Cifreund Jakub (pen.), 90. Cába Petr (pen.)

Ve čtyřech z posledních pěti utkání dokázali hráči Chvalšin zvítězit. Domácímu týmu sice chybělo několik opor, ovšem i Sokol do klání nastoupil s improvizovanou sestavou. Už během první půle měli Chvalšinští možnost úročit ze svých příležitostí, proměnit se jim ovšem podařilo až pátý pokus, který mířil mezi tyče. A postaral se o to Jakub Cifreund proměněnou penaltou. Ve druhém poločase už bylo Větřní blíže odpovědi. Jeho hráči dokázali seřídit svá mířidla a chytající trenér Fábián musel předvést několik nelehkých zákroků. Za svá záda ale míč nepustil ani jedinkrát a tak poslední tečka za zápasem přišla z kopaček Chvalšin. Cifreund byl v pokutovém území zastaven v rozporu s měřítkem sudího Jelínka a nařízenou penaltu v poslední minutě zápasu proměnil Petr Cába.

Roudné B – Frymburk 6:0 (3:0)

Branky: 14. Jinšík Roberto, 25. Benda Martin, 35. Benda Martin, 63. Král Jaroslav, 65. Hrouda Dominik, 74. Točík Aleš (vl.).

Béčko Roudného jede na vítězné vlně a roli favorita potvrdilo i tentokrát. Pro Frymburk to nebyla snadná situace.

Olešnice – Kaplice B 2:1 (0:1)

Branky: 54. Fiala Petr, 57. Fiala Petr – 39. Kolek Zdeněk.

Na nepříliš kvalitním terénu toho příliš fotbalového k vidění nebylo. Do vedení šla Kaplice po trestném kopu kapitán Zdeňka Kolka. I když střela nevypadala příliš nebezpečně, tak před připraveným brankářem Janečkem míč na drnu odskočil mimo jeho dosah. Krátce před přestávkou nahradil v sestavě domácích Buřiče zkušený Fiala, což se ukázalo ve druhém poločase jako správný tah trenéra. Po devíti minutách hry ve druhém dějství totiž smazal jednogólové manko svého týmu – 1:1. Stejný hráč navíc za další tři minuty dokonal obrat ve vývoji skóre. Svým druhým gólem v zápase poslal Olešnici do vedení – 2:1. Olešničtí jednobrankové vedení uhájili až do závěrečného hvizdu a připsali si tak do tabulky tři body za těsné vítězství.

Velešín – Boršov 5:1 (1:0)

Branky: 23. Šálek Stanislav, 49. Šálek Stanislav, 85. Hronek Michal, 88. Zimek František, 60. Šálek Stanislav (pen.) – 54. Benhák František.

Poslední tým tabulky předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů a soupeře vyprovodil pěti brankami. Hráčem utkání byl se třemi góly Stanislav Šálek.