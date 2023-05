/FOTOGALERIE/ Fotbalová I.B třída pokračovala ve skupině A dalším kolem a dvěma dohrávkami. Na čele nic nového, favorit vítězí. Mele se to však na spodku tabulky.

Fotbalová I.B třída: Kaplice B - Boršov 1:2 (1:1). | Foto: Libor Granec

Frymburk – Kaplice B 5:1 (1:1)

Branky: 44. Budík Stanislav, 54. Budík Stanislav, 57. Šisler Jan, 66. Šisler Jan, 89. Šisler Jan – 28. Vávra Tomáš (pen.).

Hrálo se utkání dvou rozdílných poločasů. V tom prvním byli aktivnější Kapličtí, ale dokázali dát pouze jeden gól a v jeho závěru naopak inkasovali. Po přestávce ovládli hřiště domácí a zaslouženě zvítězili.

Trhové Sviny B – Frymburk 4:0 (2:0)

Branky: 18. Kostohryz Jakub, 32. Fatura Milan, 53. Tůma Jiří, 64. Hruška Ondřej.

„Zápas ve Svinech jsme začali celkem dobře až do situace, kdy jsme inkasovali první gól. Po tomto inkasovaném gólu jsme nedokázali zachytávat útoky středem hřiště a soupeř se dostával lehce do přečíslení. Tento obraz hry se nezměnil ani ve druhém poločase. Bohužel mě pár hráčů zklamalo přístupem k zápasu. Doufám, že v dalším kole proti Hrdějovicím navážeme na týmový výkon, který jsme podali v předchozí dohrávce proti Kaplici,“ uvedl ke dvěma zápasům svého týmu frymburský trenér Václav Čábela.

Fotbalový okres na Českokrumlovsku řečí výsledků a tabulek

Kaplice B – Boršov 1:2 (1:1)

Branky: 25. Bárta Filip – 37. Benhák František, 61. Řežáb Radek.

V utkání bohatém na šance na obou stranách byli šťastnější hosté a odvezli si všechny tři body.

Mladé – Chvalšiny 1:0 (0:0)

Branka: Kneys Radek (pen.).

„Na tradiční hodnocení zápasu jsem si nechal několikadenní odstup. Nechtěl jsem šít horkou jehlou. Nechtěl jsem se nechat ovlivnit mísícími se emocemi. Chtěl jsem si vyčistit hlavu a uspořádat myšlenky. Do zápasu jsme nevstoupili tak, jak bych si já osobně představoval. Má vize byla a je odlišná, konečná zodpovědnost ovšem nepadá na má bedra, ale biti jsme na tom všichni. Celý tým. Kluci s vlastní situací statečně bojovali a během první zhruba čtvrthodinové pasáže jsme měli územní převahu, postrádali jsme ale to, co nás zdobilo v předchozích utkáních. Nehodlám rozebírat, co mi chybělo a co mi vadilo, byli jsme v tom všichni stejně a zároveň si uvědomujeme, co jsme tím zápasem ztratili. Rozhodla penalta, které jsme se také mohli vyvarovat, ale je to pryč. Nenávratně. Pro nás je nevýlučně důležité, abychom se teď podívali dopředu a co nejlépe se připravili na další víkend. Trojici těžkých zápasů uzavře lídr a pro mnohé mohou být karty již rozdané. Zápas ale začíná na nule a jak se říká, ta věc je kulatá. My se v první řadě chceme pobavit fotbalem . Chceme si dobře zahrát a ačkoliv si přiznáváme soupeřovu kvalitu a sílu, pokusíme se ze sebe dostat to nejlepší. Čas nám utíká, tabulkou se již propadáme, musíme se s tím poprat,“ hodnotil duel vedoucí chvalšinského týmu Imrich Hrabovský.

Kaplici se na jaře daří, Dolní Dvořiště naopak body odevzdává soupeřům

Sedlec – Velešín 3:5 (3:1)

Branky: 15. Pešek Martin, 22. Koch Jiří (pen.), 43. Koch Jiří (pen.) – 45. Kučera Martin, 57. Zimek František, 64. Šálek Stanislav, 74. Šálek Stanislav, 79. Blumtritt Matěj.

Fotbalisté Velešína sice uzavírají tabulku soutěže, ale tentokrát se jim podařil husarský kousek. Prohrávali již 0:3, ale dokázali zápas otočit a odvézt si tři body.

Zlatá Koruna – Ledenice 7:1 (5:0)

Branky: 6. Wagner Jakub, 21. Kroupa Michal, 37. Šebelka Jan, 39. Konečný Lukáš, 42. Šebelka Jan (pen.), 47. Konečný Lukáš, 86. Kalista Miloš – 58. Maxa Tomáš (pen.).

„V utkání s Ledenicemi, které v jarní části soutěže dosud neprohrály, se nám dařilo jak herně, tak i střelecky. Podali jsme zodpovědný výkon, který jsme korunovali pěti góly v první půli a soupeře jsme do vážnějších střeleckých možností nepustili. Do druhého poločasu jsme vstoupili velmi dobře a hned v úvodu jsme vstřelili šestou branku. Nicméně, druhý poločas už nebyl z naší strany tak pohledný jako v první půli, přesto jsme si dále vytvořili několik střeleckých příležitostí, z nichž jednu v 86. minutě využil střídající Kalista,“ shrnul utkání trenér Zlaté Koruny Jan Prener.

Naše taktika slavila úspěch, liboval si trenér Krumlova Václav Domin

Větřní – Trhové Sviny B 3:4 (2:1)

Branky: 12. Bauer Radek, 27. Kotlár Patrik, 54. Vnuk Petr – 33. Gažák Lukáš, 53. Gažák Lukáš, 70. Fatura Milan (pen.), 89. Kurali Josef.

Hrdějovice – Větřní 1:0 (1:0)

Branka: 32. Filípek Zdeněk.

„Do Hrdějovic jsme jeli po totálně zpackané čtvrteční domácí dohrávce, kde jsme svoji nezodpovědností prohráli. Navíc jsme se opět dostali do personální tísně a prakticky odjeli do Hrdějovic v 11 lidech. I přesto jsme neodehráli špatný zápas, kluci bojovali, to jim nemůže nikdo nic vytknout. Ale těch šanci, co my nedáme, je za poslední dobu doslova alarmující. Zápas rozhodla jedna standardka, šance měli domácí ale i my a byli jsme určitě vyrovnaným soupeřem, bohužel nevezeme ani bod, kdy si myslím, že by byl zasloužený. Jsme v krizi a to jak ve stavu nemocných, tak i hlavně ve stavu neproměňování šancí. Nejde si stále říkat, že příště už to přijde, my prostě musíme v týdnu potrénovat, pořádně se semknout a prostě ty góly začít dávat. Být na hřišti zodpovědní k celému mančaftu každý individuálně a nedělat chyby jak dozadu, tak dopředu. Pokud tohle nebudeme plnit, budeme mít problémy,“ shrnul utkání a situaci v týmu trenér Větřní Rudolf Weinhardt.