/FOTOGALERIE/ Poslední kolo A skupiny fotbalové I.B třídy se dohrávalo tak trochu z povinnosti. O postupu Zlaté Koruny bylo jasno již dříve, o sestupu Velešína také.

Fotbalisté Zlaté Koruny oslavili postup do I.A třídy po utkání v Hrdějovicích. | Foto: SK Zlatá Koruna

Chvalšiny – Frymburk 1:2 (1:1)

Branky: 39. Fučík Lukáš – 35. Králik Miloš, 66. Malina Matěj.

Souboj sousedů v tabulce nakonec uválčili ve svůj prospěch hosté z Frymburka. V tabulce tak končí na 9. místě. Chvalšiny končí sezonu na místě jedenáctém.

Mladé – Kaplice B 2:4 (2:2)

Branky: 28. Linhart Tomáš, 37. Linhart Tomáš – 21. Popov Nikita, 39. Presniakov Ievgen, 69. Popov Nikita, 76. Presniakov Ievgen.

V zajímavém duelu byla herně o něco lepší kaplická rezerva, která se také po zásluze dostala do vedení. Domácí sice dokázali stav otočit, ale Kapličtí ještě do půle srovnali. Ve druhém poločase se prosadili již jen střelci hostů. Hostující trenér Kučera chválil za předvedený výkon celý tým, vyzdvihl pak dvojici ukrajinských forwardů, kteří každý vstřelili po dvou gólech, a dvojici středových hráčů Nowak, Dreiling, která věkem spadá ještě do kategorii mladšího dorostu.

Větřní – Boršov 5:4 (2:2)

Branky: 1. Bauer Radek, 24. Ješina Miroslav, 57. Homer Petr, 63. Bauer Radek, 84. Bauer Radek – 17. Havlíček Jaroslav, 33. Benhák František, 61. Benhák František (pen.), 89. Dvořák Tomáš.

Závěr sezony se hráčům z Větřní povedl. V posledním utkání se museli bavit i fanoušci, v dramatickém duelu padlo devět branek. A nakonec je z toho solidní střed tabulky.

Velešín – Zlatá Koruna 0:10 (0:4)

Branky: 15. Kroneisl Marek, 18. Král Matěj, 38. Král Matěj, 44. Šebelka Jan, 50. Wagner Jakub, 53. Wagner Jakub, 60. Štěpánek Martin, 62. Fuciman Dominik, 74. Fuciman Dominik, 88. Šebelka Jan.

„Zakončení jarní části sezony stálo za to a Velešín jsme porazili deset nula. Celou část soutěže mohu hodnotit jako jednu z nejúspěšnějších v historii Zlaté Koruny a můj velký dík patří hráčům, kteří se na tom podíleli. 75 bodů hovoří za vše a k tomu vstřelených 145 branek zůstane asi dlouho nepřekonanou metou. Zároveň bych vyzdvihl i našeho nejlepšího střelce v soutěži, kterým se stal Jan Šebelka se 32 brankami,“ shrnul vítěznou sezonu trenér Zlaté Koruny Jan Prener a doplnil: „Děkuji všem, kdo nám byl nápomocen a na zlatokorunském úspěchu se podílel. Dále bych popřál hráčům a fandům fotbalu pěkné léto a těším na vás v nové sezoně v I.A.“