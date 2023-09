/FOTOGALERIE/ Šesté kolo B skupiny fotbalové I.B třídy přineslo dva okresní souboje z Českokrumlovska. V obou se body dělily. Trochu překvapivě braly jen bod i rozjeté Chvalšiny.

Dalším kolem pokračovala B skupina I.B třídy. | Foto: Jan Klein

Český Krumlov B - Mladé 4:4 (2:2)

Branky: 5. M. Trapl, 49., 50. a 86. D. Poláček - 44., 53. a 59. R. Kneys, 78. V. König. ŽK: 1:4. ČK: 0:1 (89. Šafrata). Rozhodčí: Šťastný.

Domácí začali aktivně a šli také do vedení. Pak však přestali hrát aktivně a soupeř šatňákem srovnal. Domácí hned po změně stran uskočili o dva góly a vypadalo to na hladkou výhru. Soupeř však díky standardkám otočil na 3:4 a domácí nakonec srovnávali až v závěru utkání.

Dostali jsme dva hloupé góly, posteskl si trenér Krumlova Zdeněk Šváb

Sokol Chvalšiny - Vltavan Loučovice 3:3 (1:2)

Branky: 3. T. Ardó vlastní, 71. P. Sluka, 87. D. Fuciman - 17. a 19. J. Peltán, 68. J. Vnuk. ŽK: 1:4. Rozhodčí: Jelínek.

"Velmi dobře jsme věděli, že nás nečeká nic snadného. Mnozí z nás už předešlé zápasy Vltavanu navštívili, takže jsme si mohli udělat obrázek o tom, kde nás mlže tlačit kopačka a z čeho naopak budeme moci těžit my. Loučovice hrají velice dobře a s hráči jsme se shodli, že nás nyní potkal vůbec nejfotbalovější soupeř, s nímž jsme se tuto sezonu střetli. Stejně jako před týdnem, tak i nyní jsme dali rychlý gól, ale efekt to mělo zcela opačný. Vlastními individuálními chybami jsme soupeře dostávali do hry a góly jsme mu nabídli doslova na zlatém podnose. Během dvou minut jsme tak přišli o vedení a celý první poločas nebyl z naší strany ideální. Abych citoval trenéra, klukům se nedařilo nic z toho, co jim bylo před zápasem řečeno, hledali v naší hře zbytečné složitosti a to nás stálo nejen vedení, ale zejména dost sil. Loučovice vyhrávaly souboje, sbíraly odražené míče, u kterých byly dřív a odsunuly nás na druhou kolej. O poločasové přestávce byl v kabině trochu průvan. Své si k tomu zvýšeným hlasem řekli také sami hráči, hned jsme sáhli ke změně ve středu pole a obraz hry byl rázem jiný. Zatlačili jsme na pilu, vydobyli si více šancí, ale paradoxně jsme znovu inkasovali po tristní minele v zadní řadě, čímž jsme čelili hned dvougólové ztrátě. Kluci jsou ale silní. Zvítězila morálka a velkou důležitost klademe hlavně na okamžité snížení. Bylo před námi ještě dvacet minut hry a věřili jsme, že vyrovnat zvládneme. Asi jsme takovou facku i potřebovali. Jednohlasně jsme se navíc shodli na tom, že chyby, které jsme natropili, musíme hodit za hlavu a z tohoto utkání si vzít jen to pozitivní. My jsme tím, v tomto utkání získal a ztratili naopak hosté. Věřím, že jsme nejen Loučovicím dali najevo naše domácí postavení. Že od nás se body nebudou vozit snadno. Tým se dokázal semknout. Za to jsme všichni rádi, přesto si zaslouží vyzdvihnout duo bratří Postlů. Náš kapitán Michal opět odvedl spolehlivý výkon a Pavlův poločasový nástup do hry výrazně pozvedl týmový výkon. Velmi kvalitní zápas opět odehrál Dominik Fuciman, jenž zařídil všechny góly, vybojoval spoustu míčů a sám si zapsal vyrovnávací trefu," shrnul duel vedoucí chvalšinského týmu Imrich Hrabovský.

Fotbalová I.A: Po hodech přichází půst, tentokrát jen za dva bodíky

Větřní - Frymburk 1:1 (0:0)

Branky: 62. R. Bauer - 92. F. Malina. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Kovařík.

Ani jednomu z týmů se bodově zatím až tolik nedaří. Utkání samotné přineslo zajímavý fotbal a akcie hostů držel brankář Vítek. Ten pustil za svá záda pouze jedinou střelu. Hosté dokázali svou aktivitu v závěru utkání přetavit alespoň v jeden bod.

Olešnice - Kaplice B 2:1 (0:1)

Branky: 56. R. Horelica, 88. L. Lenk - 5. P. Ševčík. ŽK: 0:3. Rozhodčí: Ondra.

Hosté vstoupili do zápasu náramně, když už po pěti minutách hry se ujali vedení. Škoda, že se krátce před poločasem nepodařilo přidat druhou branku. Domácím se podařilo vyrovnat po jedenácti minutách hry ve druhém poločase a rovněž po rohovém kopu. V dalším průběhu měli domácí k dispozici řadu standardních situací, ze kterých se ale prosadit nedokázali. Naproti tomu Kapličtí mohli několikrát udeřit z rychlých protiútoků. Domácí trestali dvě minuty před koncem. Marné byli protesty hostujících hráčů, že celé situaci předcházel několikametrový ofsajd, který asistent sudího nepostřehnul. Spartakovci se tak domů vraceli s prázdnou. Mrzet je mohou neproměněné šance. Při lepší koncovce si domů mohli odvézt všechny body.