Fotbalová I.B: Zatím šlape béčko Krumlova, ostatním týmům se moc nedaří

Loučovice – Lhenice 1:4 (0:3)

Branky: 49. Schmid – 7. Rosa, 23. a 40. Trojan, 72. Mahák.

První poločas zvládli podstatně lépe hosté a mohli vstoupit do druhého poločasu v klidu. Domácí si vytvořili šance ke vstřelení kontaktní branky, což se jim po změně stran podařilo. Hráči Loučovic sice byli chvílemi nebezpeční, ale nedotáhli akce do branky. Soupeř pak pojistil výhru čtvrtým gólem.

Chvalšiny – Kaplice B 1:0 (0:0)

Branka: 58. Decarli.

„Úspěšně jsme dali zapomenout na minulý týden, kdy se nám výrazně nedařilo, a využili jsme vlastního prostředí k tříbodovému lupu. Jasně, divákům nebyl nabídnut příliš atraktivní obraz hry, oba týmy srážela nepřesnost ať už v mezihře, tak i v zakončení, o to více prostoru v zápase dostala urputná bojovnost. Kaplice byla opticky lepší. Držela si územní převahu, od začátku byla aktivnější a nebezpečnější, jenomže na rozdíl od nás jí chyběl ten gól. V první půli nám scházela síla vpředu. Od začátku zápasu dostal šanci Sivák, který ve svých šestnácti letech potřebuje sbírat zkušenosti, nutně jsme ale potřebovali něco změnit a tak jsme při změně stran sáhli k jediným dvěma střídáním a to ve výsledku stálo za úspěchem jediné branky a tím i naší výhry. V posledních dvaceti minutách ale bylo znát, že hosté byli lépe fyzicky připraveni a zahnali nás do kouta. Své dobré šance ovšem prohospodařili nepřesnou koncovkou, navíc skvěle úřadovala naše defenziva. Kluky nejen chválím, ale zejména před nimi smekám, že utkání zvládli dotáhnout do vítězného konce, kdy v jeho závěru čelili náporu fyziky i psychiky. Rvali se jeden za druhého, pracovali jako tým, přesto musím nad ostatní mírně vyzdvihnout naše nejzkušenější hráče a to kapitána Michala Postla s Pavlem Slukou,“ shrnul utkání vedoucí domácího celku Imrich Hrabovský a doplnil: „V neděli nás čeká výjezd do Slavče. Tam se hraje nepříjemně, ale v minulosti jsme již dokázali, že body se odsud odvézt dají. Rezerva Trhových Svinů je ovšem zatím stoprocentní, je netřeba cokoliv podcenit, ale věřím, že se již budeme moci spolehnout na další hráče a kádr pro příští zápas bude opět širší.“

Větřní – Boršov 3:6 (2:1)

Branky: 35. a 37. Bauer, 56. Hromada – 18. Zedek, 59. Podskalský, 67. Řežáb, 74. a 84. Benhák, 80. Nečekal.

Domácí zbytečně přišli o tři body. V průběhu utkání již vedli 3:1, ale nedokázali s tímto stavem dobře naložit. Zůstávají tak nadále bez bodu.

Český Krumlov B – Frymburk 3:0 (1:0)

Branky: 28. Matuška, 60. Kubát, 81. Matějček.

„Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, když Šára neproměnil v úvodu penaltu a začalo trápení v koncovce. To ukončil před poločasem Matuška. Ve druhé půli jsme stupňovali tempo zápasu a vstřelili ještě dva góly. Vítězství se narodilo lehce, soupeř nic nevzdával, rozhodovala větší chuť po vítězství,“ komentoval výhru trenér Šváb. Hosté uznali kvality soupeře, ale výhrady měli k výkonu sudího. Frymburk v utkání dlouho držel výborným výkonem gólman Vítek.