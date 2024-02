/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Zlaté Koruny (I.A) si v rámci přípravy na jarní část soutěží změřili síly se Semicemi (KP). Na českobudějovickém Složišti slavil výhru tým z vyšší soutěže.

Fotbalisté Zlaté Koruny v další přípravě podlehli Semicím 0:2. Ilustrační foto. | Foto: Lukáš Hoďánek

Semice - Zlatá Koruna 2:0 (1:0)

Branky: Veleman (PK), J. Keclík.

Utkání bylo zajímavým srovnáním posledního celku tabulky Krajského přeboru a druhého týmu A skupiny I.A. "Zahráli jsme si dobře, ale góly dával jen soupeř," začal s úsměvem hodnocení utkání trenér Zlaté Koruny Václav Domin.

V celkovém kontextu však byl i přes porážku se zápasem vcelku spokojen. "Byl to kvalitní zápas. Potěšilo mě, že již byla plná kabina, radost mám i z předvedené hry. Tři čtvrtiny zápasu jsme prakticky odehráli na polovině soupeře. První branku jsme dostali hned v úvodu z penalty, druhou ke konci zápasu, kdy jsme to již prostřídali. Negativní je, že stále máme problém se střílením branek. Do jara je pro mě nejdůležitějším úkolem najít střelce. Věřím tomu, že se dá dohromady Venda Beránek a pomohou jeho zkušenosti. Šance si dokážeme vytvořit, herně jsme byli určitě lepší, ale ten otazník či vykřičník v zakončení tu je. Jsem rád, že jsme vyzkoušeli mladíky z dorostu, kteří jsou pro Zlatou Korunu perspektivou. Proti minulému zápasu s Rakušany to bylo fotbalovější, běhavější, zkrátka se na to dalo dívat," odnotil duel se Semicemi Václav Domin.

Katovičtí fotbalisté v přípravě vyhráli na hřišti lídra krajského přeboru

Příprava je však stále na začátku, takže o výsledky vůbec nejde. "Máme za sebou jen tři tréninky. Mně jde o to, že nabíráme fyzičku. Hráči to nevypouští, vydrží jezdit devadesát minut," doplnil trenér a pokračoval: "Příští víkend hrajeme v neděli na Složišti s Olešníkem."