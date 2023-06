/FOTOGALERIE/ V předposledním zápase sezony hostili Kapličtí na domácím hřišti nejtěžšího možného soupeře. Meteor Tábor totiž vládne krajskému přeboru mladších žáků s náskokem úctyhodných čtrnácti bodů.

Fotbalový KP mladších žáků: Spartak Kaplice - Meteor Tábor. | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – FK Meteor Tábor 0:7 (0:5)

Branky: 10., 13., 27. F. Novák, 29., 65. Malík, 29. Janura, 37. Švadlena.

Sestava Kaplice: Nekužová – Šubarda, F. Draxler, J. Krátký, M. Koschant, Lukš, F. Dreiling, Klinger, D. Štěpánek, Kubeš, Greschner, Smiga, T. Výlet.

Favorizovaní táborští fotbalisté byli od úvodních minut fotbalovějším a o poznání nebezpečnějším týmem. Už ve druhé minutě měl gólovou příležitost Malík, ale brankářku Nekužovou překonat nedokázal. To se v 7. minutě povedlo kapitánu Filipu Novákovi, ale skóre se neměnilo, domácí brankářku zachránilo břevno. O chvíli později jí nedokázal překonat v další příležitosti Janura. Netrvalo však dlouho a favorit se přece jenom dostal do vedení. Po průniku středem hřiště překonal přesnou střelou Nekužovou kapitán Filip Novák – 0:1. Zanedlouho už to bylo o dva góly. Po rohovém kopu se nechytatelnou hlavičkou prosadil znovu Filip Novák – 0:2. Až poté se ke slovu dostali i Kapličtí. Po rohovém kopu Lukše hlavičkoval těsně mimo Klinger. Stejný hráč se pak o několik minut později ujal i rozehrání přímého kopu, povedenou střelu vytáhl gólman Švadlena na rohový kop. Poté však hosté v krátkém sledu třikrát gólově udeřili. Nejprve zkompletoval svůj hattrick Filip Novák – 0:3. Pak po rohovém kopu a přiťuknutí Nováka skóroval zblízka Filip Janura – 0:4. Krátce nato pak po útoku do otevřené obrany skóroval nadvakrát Štěpán Malík – 0:5.

Po dvou minutách hry ve druhém poločase se v koncovce prosadil v první půli chytající Martin Švadlena – 0:6. Jinak je třeba ale říct, že ve druhém poločase odehráli domácí s favoritem daleko vyrovnanější partii a několikrát měli blízko i ke gólu. Draxlerovu střelu vytáhl náhradní brankář na roh. nedlouho poté pálil z úhlu do tyče kapitán Krátký. Po hodině hry byl v gólové pozici Lukš, mířil však jen do prostoru, kde byl připravený hostující gólman. O chvíli později krásná střela Klingera z přímého kopu orazítkovala pouze tyč. Své příležitosti měli po změně stan i hosté, ale naráželi na velmi dobře chytajícího Greschnera, který si v premiéře v této věkové kategorii vedl skvěle. Podruhé kapituloval až pět minut před koncem, kdy se podruhé v zápase prosadil Štěpán Malík – 0:7. Favorit tak prokázal svou kvalitu, ale výkon domácích, zvláště ve druhé půli, byl velice sympatický.

Autor: Libor Granec