Petr Gallistl, manažer SK Zlatá Koruna (10.): „Do zápasu jsme vstoupili aktivněji a měli v úvodu i nějaké šance, ale první se prosadili po naší zbytečné chybě hosté. Do přestávky jsme však skóre zaslouženě otočili, když se dvakrát trefil aktivní Sláma. Vstup do druhého poločasu vyšel lépe Frymburku, který se nás dlouhými balony snažil dostat po tlak. Vyložené šance ale neměl.. My naopak mohli třikrát přidat rozdílový třetí gól. Bohužel, nestalo se a přišel trest, když si Budík zkušeně došel pro penaltu a vyrovnal. Kluci se snažili a makali, ale v 82. minutě přišla nechytatelná střela Šislera ze třiceti metrů a zápas jsme tak zbytečně ztratili. My jsme hráli fotbal, byla tam znát kvalita, ale hosté dávali branky. Po mnoha vynucených i nevynucených absencích nám pomohli Klein, Král a Kalista, kteří dlouho nehráli, a za to bych jim chtěl poděkovat. Sráží nás zbytečné chyby vzadu a žalostná produktivita.“

Stanislav Matuš, trenér Šumavy Frymburk (2.): „Domácí na nás vlétli, dařila se jim hra na brejky, ale do vedení jsme šli paradoxně my. Netrvalo dlouho, soupeř vyrovnal a pak po naší hrubé chybě přidal i druhý gól. O přestávce jsme si řekli, že změníme taktiku a budeme hrát stejně jako protivník na rychlé kontry, čímž jsme domácí asi zaskočili.To se nám dařilo, povedlo se nám vyrovnat z penalty a v závěru jsme přidali další dvě trefy. Zlatá Koruna byla lepší v první půli, my zase po přestávce, ale dokázali jsme lépe využívat šance, takže výhra je zasloužená. Mužstvo musím pochválit.“

Dolní Dvořiště – Loučovice 1:1 (1:0)

Štefan Bršťák, trenér FK Dolní Dvořiště (7.): „Čekal nás těžký zápas a my chtěli po nucené pauze získat tři body. Bohužel se nám nepodařilo navázat na předešlé výkony a bod je pro oba spravedlivý. My se pořádně nemohli dostat do tempa a hosté nás zlobili dlouhými balony, které nám dělaly problémy. Po vedoucím gólu jsme začali konečně hrát a měli jsme šance přidat i další. Ale nestalo se a soupeř nás po přestávce potrestal ze situace, na které jsem kluky upozorňoval o pauze. Vedení jsme mohli strhnout na svoji stranu v posledních minutách, jenže Tesař a po něm Rychtář velké příležitosti neproměnili. Pro nás je to ztráta, ale remíza je zasloužená, protože i hosté měli šance otočit skóre ve svůj prospěch.“

Milan Somolík, hrající asistent Vltavanu Loučovice (8.): „Zápas začal dvěma našimi tutovkami, které jsme však neproměnili a soupeř nás z ničeho nic potrestal vedoucí trefou. Do druhé půle jsme na Dvořiště vlétli, domácí hráči nevěděli, kam dřív skočit a z tlaku pramenilo naše vyrovnání. Do konce utkání se pak ještě zrodilo pár šancí na obou stranách, takže remíza je asi zasloužená.“

Sedlec – Větřní 1:0 (0:0)

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní (9.): „V prvním poločase byli aktivnější domácí, ale vyloženou příležitost si nevytvořili. My zahrozili dvěma střelami Ješiny. Do druhé půle jsme vstoupili lépe, ale Cifreund ani Martin Votýpka ve velkých šancích na domácího brankáře nevyzráli. V 53. minutě se Sedlec prosadil po standardní situaci, když Dobrovodský míč vyrazil do Kocha a ten vsítil šťastný gól. My poté byli aktivnější, ale nic jsme nevyužili. Náš mladý tým si určitě nezasloužil prohrát, fotbal se však hraje na góly,a ty jsme nedali.“

Trhové Sviny B – Chvalšiny 2:0 (1:0)

Zdeněk Čarek, trenér Sokola Chvalšiny (13.): „Hrálo se o pomyslných šest bodů, což bylo poznat i na sestavě domácích, kteří na nás vlítli a snažili se dát co nejrychleji gól. Jejich útočné snahy jsme však dokázali eliminovat. Bohužel, v 37. minutě přišla smolná chvilka, když jeden z domácích hráčů špičkou kopačky přehodil gólmana a soupeř vedl. Druhý poločas se odvíjel podobně. Za stavu 1:0 náš brankář Cába zneškodnil penaltu, my naopak dvě tutovky nedokázali zužitkovat.. Postupně jsme ve snaze vyrovnat hru otevřeli a Trhové Sviny osm minut před koncem udeřily podruhé.“

Dohrávka 3. kola:

Sedlec – Loučovice 1:1 (0:0)

Martin Hüttner, kapitán Vltavanu Loučovic: „Do Sedlce jsme jeli z vypětím všech sil ve dvanácti lidech. Někteří byli pokopaní ze sobotního derby v Dolňáku, další po sobotě nemohli odjet vůbec. Sobotní zápas v nohách měli i domácí, a tak se nikdo nikam moc nehnal. I tak jsme v první půli měli dva samostatné úniky, ale Faturův pokus o lob ani Tchouankamovo zakončení gólem neskončili. Druhou půli jsme začali mnohem aktivněji a odměnou byla střela Havierníka z dvaceti metrů do šibenice. Domácí se dostali pouze k trestňáku z hranice vápna, který bohužel skončil v síti. Mohli jsme navýšit skóre už před tím, nebo strhnout vedení na svou stranu v závěru, ale už nám tam nic nespadlo. Před víkendem a s problémy se sestavami bychom dva body z venkovních utkání brali. Dnes si říkáme, že mohli být klidně i čtyři. Snad se dáme do kupy, protože jsme sice ještě neprohráli, ale čtyři remízy z pěti zápasů je až až…“