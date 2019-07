Frymburští jako tradiční účastník této soutěže příslušnost k lepší společnosti ve špičce I.B v první podzimní polovině příliš nenaplňovali a výsledkem bylo až poločasové desáté pořadí evokující i obavy o udržení. V odvetách ale zabrali, na jaře se zařadili do nejlepšího kvarteta po bok postupujících lídrů z Kaplice a Velešína i štiky ze Zlaté Koruny – a výsledkem bylo konečné solidní šesté pořadí.

„V součtu podzimu a jara musím říci, že jsme cíle stanovené pro sezonu opět splnili. Skončili jsme v horní polovině tabulky, i když se nám nepovedl podzim a začátek jara,“ má jasno frymburský kormidelník Vlastimil Mertl, který se z podzimního postu hlavního kouče na jaře přesunul do role asistenta nového hrajícího trenéra Erika Koršaly.

Jak vypadal frymburský vzestup?

„Start do odvet ještě byl z naší strany slabší, avšak nikoliv herně, ale z pohledu špatné koncovky. Od čtvrtého kola na jaře jsme ovšem udělali sedmi zápasovou šňůru a vyšplhali se tak do horních pater tabulky, kam podle mého názoru určitě ještě patříme. Konkurence v téhle skupině první třídy byla a stále je veliká a mnoho zápasů je dle mého na vysoké úrovni,“ přemítá Mertl.

S jakými nástrahami se Frymburští v uplynulé sezoně potýkali?

„U nás je velký problém s trénováním, protože trénujeme pouze jedenkrát týdně, a to ještě pouze někteří jedinci. Tohle bychom potřebovali určitě zlepšit, ale obávám se, že se to nepodaří, protože mladým se moc nechce a starší kluci zákonitě ztrácí motivaci a chuť. Potřebovali bychom i nového trenéra, který by tým trochu vyburcoval a morálně zvedl. Problém jsme měli i se sestavováním týmu, protože v naší destinaci je hodně hráčů, kteří dělají i o sobotách a nedělích. Pak jde fotbal pochopitelně stranou,“ ví.

Kdo patřil k tahounům frymburského prvního týmu?

„Ty tahouny bych rád jmenoval, ale to by nebylo vůči ostatním fér. Jsme jeden tým a ten musí táhnout za jeden provaz, ať se daří nebo ne! A de facto, pokaždé táhl tým někdo jiný, protože jsme prakticky nikdy nehráli v ideální sestavě. Z toho pohledu by asi bylo zajímavé zjistit, kolik hráčů v áčku za minulou sezonu nastoupilo. Ale to už je pouze pro statistiky."

S jakým cílem půjde tým od Lipna do nové sezony I.B třídy?

„Do dalšího ročníku půjdeme jako oddíl s jednou velkou novinkou, protože jsme již nepřihlásili béčko a naopak společně s Horní Planou jsme poskládali a přihlásili dorostenecké družstvo do krajské I.A třídy. Jestli to bude pozitivní rozhodnutí, to nám ukáže až čas,“ uzavírá frymburský kormidelník Vlastimil Mertl.