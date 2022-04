Sokol Kamenný Újezd – Šumava Frymburk 7:0 (3:0)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Z naší strany to bylo vyloženě nepovedené střetnutí. Inkasovali jsme po obrovských chybách a sami jsme promarnili čtyři tutovky. Domácí se po čtvrthodině ujali vedení, my vzápětí po rohu neproměnili velikou šanci a z protiútoku jsme inkasovali podruhé. Hned po rozehrání přišla další naše minela a domácí zvýšili na 3:0. Po změně stran jsme chtěli s výsledkem ještě něco udělat, ale vítr z plachet nám definitivně vzal čtvrtý gól. Celkově lze říct, že pět branek jsme domácím nabídli jako na stříbrném podnosu. Tím nechci snížit kvalitu hráčů Kamenného Újezdu, hráli velice dobře a dokázali své příležitosti využít. Naši hráči si musí uvědomit, že pokud nebudeme hrát zodpovědně, těžko dosáhneme lepších výsledků. Ke zmírnění kritiky však musím dodat, že den před utkáním se nám ženil brankář a téměř polovina týmu byla na svatbě, takže to se do jejich výkonu zcela jistě taky promítlo…“

Branky: 62., 64. a 89. Prokop, 21. a 53. Dvořák, 17. Černý, 19. Kubíček. ŽK: 0:2. Rozhodčí: Ryneš – Hošek, Nikodem. Diváci: 60.

FK Boršov nad Vltavou – SK Zlatá Koruna 3:1 (0:0)

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Zápas nám nevyšel herně ani výsledkově, i když nějaké náznaky a možnosti zakončení tam byly. Chyběl nám větší pohyb na hřišti, důraznější a hlavně přesnější zakončení. Začali jsme hrát, až když nám Boršov po přestávce vstřelil první branku. Podařilo se nám vyrovnat, ale domácí se dostali opět do vedení po přímém kopu z hranice vápna, kdy se míč od tyče odrazil do zad našeho brankáře a skončil v síti. Třetí trefou si soupeř pojistil výsledek. Z naší strany máme co zlepšovat a napravovat, takhle se o přední příčky nehraje.“

Branky: 51. Macík, 76. Benhák, 80. Řežáb – 62. Persán. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Ťupa – Švec, Stach. Diváci: 80.

Vltavan Loučovice – Slavoj Hrdějovice 0:5 (0:3)

Bronislav Bäuml, trenér Loučovic: „Kde začít? Tento zápas byl přesně takový, čeho jsem se obával. Hrdějovice nás přehrávaly ve všech herních činnostech a kdyby nezahazovaly stoprocentní šance a náš brankář nechytil dvě penalty, mohlo být skóre ještě hrozivější. Nechci se vymlouvat na zranění klíčových hráčů, které nás provází, ale chybí nám kvalita a bohužel i týmový duch a týmová práce. Jen kvůli ztrátám mužstev okolo nás se zatím držíme. Pořád jsem věřil, že nějaké body uhrajeme, ale patrně budou o sestupu rozhodovat až poslední dvě kola. A na to se musíme připravit.“

Branky: 34., 42. a 49. Kaisler, 38. Tressl, 64. Pavel. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Mráz – Frček, Schönkypl. Diváci: 40.

TJ Dříteň – FK Dolní Dvořiště 2:3 (1:2)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Do Dřítně jsme jeli pro výhru, kterou jsme uhráli, i když to byl těžký zápas. Domácí totiž nehráli vůbec špatně a naopak ukázali, že se záchranou to myslí vážně. Jsem rád, že jsme to zvládli, co si ale neodpustím zmínit, je chování domácích lidí. Aby pořadatel celý zápas napadal naše fandy a řval na rozhodčí, jako smyslů zbavený, to musí mít opravdu v hlavě jinak otočené. Aby po zápase napadali domácí diváci naše hráče dokonce i fyzicky, vyhrožovali jim a uráželi je, to musí mít v hlavách skutečně nastláno, a to jsem ještě slušný. Vrchol všeho je, když jdou rozhodčí s delegátem po utkání na občerstvení a domácí lidi je hrubě napadají a dokonce vyhodí se stadionu. Ať pískali, jak pískali. Všude je něco, fanoušci jsou různí, ale to co bylo v Dřítni, to se jen tak neuvidí. Zaplať pánbůh, že tam jsou někteří i normální a celou situaci klidnili. Na druhou stranu bych chtěl poděkovat našim příznivců, ti byli skvělí!

Branky: 27. Klimeš, 54. Rys – 5. Zeman, 40. Urazil, 83. Mich. Tesař. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Filípek – Kříž st., Kříž ml. Diváci: 86.

SK Větřní – TJ Sedlec 3:0 (2:0)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Po minulém víkendu, kdy jsme nezvládli dvojzápas a dvakrát dostali nařezáno, jsme si museli v týdnu říct pár slov, aby se takový výkon neopakoval i doma. Zápas na vlastním hřišti jsme ale opět zvládli a zaslouženě vyhráli 3:0. Celý jeho průběh jsme měli pod kontrolou, hosté výrazněji hrozili jen po nějakých standardkách, jinak žádnou vyloženou šanci neměli. Jsem rád, že nám duel vyšel, doma máme hezkou jarní bilanci tří výher ze tří utkání a skóre 8:0. Nyní jedeme ven a doufám, že i tam konečně budeme konkurenceschopní. Snad dáme dohromady i kvalitní sestavu a v Mladém se nám povede získat nějaké body. Věřím, že kluci podají kvalitní a bojovný výkon, i když neuvidí vetřinský komín.“

Branky: 5. a 34. Cifreund, 85. Weinhard. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Frček – Mráz, Brt. Diváci: 85.

Sokol Chvalšiny – Spartak Trhové Sviny B 1:1 (0:0)

Branky: 82. Kaprál – 47. Pavel. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Švec – Ťupa, Petroušek. Diváci: 50.