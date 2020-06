Fotbalový Turnaj přátelství pro přední jihočeské týmy měl na programu předposlední kolo. V třeboňském areálu Hliník se představil Český Krumlov a zápas nakonec skočil v základní době remízou 2:2. V penaltovém rozstřelu měli více štěstí hosté, kteří si v turnaji připsali vůbec první body.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

Karel Kladenský, trenér Třeboně: „Každopádně jsme absolvovali herně nejpovedenější zápas v dosavadním průběhu turnaje. Krumlov je známý svou výbornou ofenzivou i kombinační hrou a my se mu v tomto duelu více než vyrovnali, takže k vidění byl oboustranně velmi kvalitní fotbal. My si během první půle vytvořili minimálně tři velké možnosti, které jsme ale nezužitkovali. A naopak jsme inkasovali z dorážky po rohovém kopu. S mužstvem to však nezamávalo, i po změně stran pokračovalo ve velmi dobrém výkonu a zúročilo to dvěma trefami produktivního Průchy. Ten se tím se šesti góly posunul do čela tabulky střelců celého turnaje. Ale nebylo to samozřejmě jen o něm, směrem dopředu kvalitně pracoval celý tým. Jediné, co nám může mrze, je fakt, že hostující Tauber v závěru opět po rohovém kopu vyrovnal. Penalty nemá smysl hodnotit. Celkově mám k našemu vystoupení jen pozitiva. Kluci hráli velice dobře a výsledek je až na druhém místě. Výkon potěšil a musím pochválit všechny hráče.“