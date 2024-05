/FOTOGALERIE/ Kapličtí dorostenci se v dalším kole oblastní fotbalové I. A třídy představili v Netolicích. Hostující trenér Kučera tým znovu doplnil pěticí starších žáků, premiérové starty v dorostenecké kategorii si připsali Tomáš Klícha a brankář Jaroslav Bican.

I.A dorostu: Netolice / Jankov - Kaplice 4:1 (1:0). | Foto: Libor Granec

TJ Netolice / SK Jankov – TJ Spartak Kaplice 4:1 (1:0)

Branky: 40., 80. Ficl, 62. Návara, 86. Kocourek – 69. Hrechukh. ŽK 1:1 (Vokatý – Hrechukh). Rozhodčí M. Mráz – J. Trněný (N), T. Vávra (N).

Sestavy - Netolice: Mádl – Šustr, Vaško, Ficl, Miesbauer, Baloušek, Kocourek, Skoba, Vokatý, Návara, Ryneš. Střídali: Hrdlička, Stuchlík, Řepa, Fišer, Košák. Kaplice: D. Krátký – Podr, L. Vávra, Behman, F. Šedivý, P. Janek, P. Dreiling, Jak. Fejtek, Hrechukh, J. Janda, Hranchak. střídali: Sedláček, J. Krátký, Martyn, T. Klícha, P. Kučera, Bican,

V první polovině úvodního dějství byl nejblíže gólu domácí Vokatý, ale jeho střela zpoza šestnáctky zaklepala jen o břevno. Hosté hrozili především z rychlých kontrů. Dreiling vysunul Hranchaka, ten zakončoval z hranice velkého vápna, střela skončila v připravených rukavicích domácího brankáře Mádla. Domácí kapitán si po půlhodině nadvakrát poradil i se střelou Hrechukha k levé tyči. Sám na domácího gólmana mohl postupovat Janda, ale zradil jej první dotek, díky kterému byl u míče dříve vybíhající brankář Mádl. Pět minut před přestávkou šli do vedení Netoličtí. Po chybě v kaplické obraně se dostali snadno k balónu, Václav Ficl se zprava dostal do vápna, uvolnil se a přízemní střelou překonal brankáře Denise Krátkého – 1:0.

Po obrátce byli v prvních patnácti minutách aktivnějším týmem Kapličtí, ale do větších příležitostí se nedostávali. A tak dostali lekci z produktivity. V 62. minutě po rohu z levé strany neuhlídali na přední tyči Lukáše Návaru, který zvýšil na rozdíl dvou branek – 2:0. V polovině druhého dějství po rohu Dreilinga hlavičkoval Martyn, Mádl nakonec míč dokázal zkrotit. Záhy poté ovšem přece jenom kapituloval, když se marně natahoval po povedené ráně Artema Hrechukha – 2:1. Čtvrthodinu před koncem mohlo být vyrovnáno, když se zprava až před brankáře dostal Janda, jenomže v gólové pozici napálil míč pouze do boční sítě. Na druhé straně si Bican pohlídal střelu Ficla. Deset minut před koncem Netoličtí znovu udeřili po rohovém kopu, když se po centru z pravé strany míč prakticky pouze odrazil od Václava Ficla a skončil v síti – 3:1. Prakticky z protiútoku Sedláček připravil gólovku Jandovi, ten však z malého vápna Mádlovu svatyně trestuhodně přestřelil. Kalich hořkosti si Kapličtí vypili do dna čtyři minuty před koncem, když po rychlém brejku překonal Bicana Martin Kocourek – 4:1. V samotném závěru pak po dalším rychlém kontru pokus Skoby vyhlavičkoval z prázdné brány Vávra. Utkání tedy skončilo výhrou domácích dorostenců v poměru 4:1, což je pro hosty až příliš krutý výsledek, ale mohou si za něj zcela sami. Netoličtí jim uštědřili tvrdou lekci z produktivity.

Autor: Libor Granec