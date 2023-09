/FOTOGALERIE/ V dalším kole A skupiny fotbalové I.A třídy na Českokrumlovsku radost nepanovala. Před týdnem slavily všechny tří týmy po třech bodech, tentokrát nasbíraly dohromady pouze dva.

Fotbalová I.A: Kaplice - Planá 0:0. | Foto: Libor Granec

SK Zlatá Koruna - FK Vodňany 1:1 (0:0)

Branky: 57. J. Šebelka - 89. J. Plocek. ŽK: 3:3 (Zajíc, Beránek, Persán - Kukla, Benedikt, Brož). Rozhodčí: Smola.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: "Mužstva z A třídy moc neznám, ale z videa bylo zřejmě, že jsou Vodňany zkušený tým složený převážně z třicátníků. Tak trochu jim i vyhovovalo malé hřiště ve Zlaté Koruně. Na druhé straně průběh utkání rozhodně neodpovídá výsledku 1:1. Soupeř na naši bránu vystřelil jednou v první půli a na konci zápasu nám dal gól. My promarnili až neskutečné šance. Těsně předtím, než soupeř vyrovnal, jsme byli tří před brankářem a nebyli schopni dát na 2:0 a rozhodnout. Přihrávkou na našeho hráče jsme pak v uvozovkách našli Plocka, který nám dal na 1:1. Ale je to tak, že když nedáme góly, tak nemůžeme vyhrát. Na druhé straně vidím pozitivum v tom, že jsme prakticky nedali Vodňanům čuchnout. Na to, že hrál třetí s pátým, tak jsme měli velkou převahu. Ale je to nevyzpytatelný soupeř s kvalitními hráči a my vyhořeli na zahazování šancí. Nebyly to stoprocentní, ale stodesetiprocentní šance. Nicméně herně to z naší strany vypadalo velmi dobře."

TJ Spartak Kaplice – SK Planá 0:0

ŽK 0:3 (Janák, Kitzler, Pajerský). ČK 1:0 (68. F. Říha). Rozhodčí Ct. Novotný.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: "Chtěli jsme proti Plané navázat na vítěznou vlnu, ale již před zápasem jsem tušil, že to nebude jednoduché. Planá přijela bránit v hlubokém bloku, který se nám nepodařilo překonat, proto skončilo utkání dělbou bodů. Pro nás je to ztráta dvou bodů, pro Planou plusový bodík."

Dolní Dvořiště - Blatná 0:2 (0:0)

Branky: 75. A. Bulka, 89. M. Kůst. ŽK: 2:3 (Kubík 2 - Hlaváš 2, Říha). ČK: 1:1 (29. Kubík - 77. Hlaváč). Rozhodčí: Herzog.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: "Zápas s Blatnou jsme chtěli vyhrát. Bohužel do absencí přibyli k Tesařovi s Krenauerem Tichý, Kouba, Doucha. Pecha byl po nemoci a Štifter hrál s bolestí. Tyto ztráty se bohužel projevily a naše hra měla k ideálu daleko. Navíc jsme hráli opět hodinu v deseti. Musíme se dát do kupy. Ve čtvrtek nás čeká derby, tak snad se dáme dohromady."